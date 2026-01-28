Ford rammt S-Bahn: Fahrerflucht nach Unfall an Münchner Bahnübergang

An dem nächtlichen Unfall an einem Bahnübergang in Giesing sind eine S5 und ein Ford beteiligt, von dessen Fahrer oder Fahrerin fehlt jede Spur.

Als die Polizei kurz nach Mitternacht am Bahnübergang eintrafen, deuteten nur herumliegende Trümmerteile auf den Unfall hin.

In der Nacht ist bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Giesing ein Zug der S-Bahnlinie 5 beschädigt worden. Vom beteiligten Ford und der Person am Steuer des Wagens fehlte beim Eintreffen der Polizei jede Spur.

Die S5 Kreuzstraße sei gegen 0.30 Uhr in Richtung Perlach unterwegs gewesen, als es zu dem Zusammenstoß gekommen sei, sagte eine Polizeisprecherin der AZ: "Der Fahrer oder die Fahrerin verließ die Unfallstelle, ohne den gesetzlichen Pflichten nachzukommen."

Als die Polizeibeamten den Ort des Geschehens in der Fasangartenstraße erreichten, war von der Person am Steuer des silberfarbenen Wagens nichts mehr zu sehen. Sie fanden nur herumliegende Trümmer vor.

Für die Unfallaufnahme waren die Bahnstrecke und die Straße für geraume Zeit gesperrt. Unfall S5 © Thomas Gaulke

Neben der Polizei waren auch Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort, das Auto hatte offenbar beim Umfahren der Halbschranke die S5 gerammt.

Die Person am Steuer des am Unfall beteiligten Ford beging Fahrerflucht. © Thomas Gaulke

Für die Unfallaufnahme blieben Bahnstrecke und Straße längere Zeit gesperrt.