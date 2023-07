Flucht vor Polizei: Autofahrer kracht in Tramhäuschen, Jugendlicher stirbt

Ein Autofahrer (21) flüchtet am Königsplatz vor einer Polizeikontrolle und rast bis zum Leonrodplatz. Dort überfährt er ein Rotlicht und kracht in ein Tramhäuschen, wo drei Jugendliche warten. Einer von ihnen stirbt an den Folgen des Unfalls.

Ein "Bild der Verwüstung" bot sich der Feuerwehr, nachdem ein flüchtiger Autofahrer in ein Tramhäuschen gekracht ist.

München - Für drei Jugendliche, die am Leonrodplatz auf eine Tram warten, endet die Flucht eines 21-jährigen Autofahrers vor der Polizei tragisch: Ein 18-jähriger ist tot, einer schwer an den Beinen und ein 16-jähriger leicht am Kopf verletzt.

Flucht vor der Polizei durch München: Autofahrer kracht in Tramhäuschen

Der Fahrer des Renault Clio überfuhr am Leonrodplatz eine rote Ampel und krachte in einen anderes Auto (VW). Nach Angaben der Feuerwehr schleuderte das Auto in die Tramhaltestelle, wo drei Jugendliche auf ihre Tram warteten. Dann kippte er aufs Dach und schlidderte weiter.

Der 21-jährige Fluchtfahrer konnte selbständig aussteigen und kam mit einer Schürfwunde und Schmerzen am Becken davon. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und wird nun einem Richter vorgeführt, der entscheidet, ob er in Untersuchungshaft muss. Die Familie im VW, in den er gekracht ist, blieb beim Unfall unverletzt.

Wie die Feuerwehr schreibt, bot sich am Unfallort "ein Bild der Verwüstung" und die Lage sei zunächst unübersichtlich gewesen. Sie versorgte die Beteiligten, sicherte das zerstörte Wartehäuschen und reinigte die Straße. Zum Teil schwer geschockte Augenzeugen wurden vom Kriseninterventionsteam betreut. Die Straße war in dem Bereich bis kurz vor sechs Uhr in der Früh gesperrt.

Ein Toter, zwei Verletzte nach Kollision am Leonrodplatz

Der Autofahrer flüchtete aus bisher noch nicht bekannten Gründen gegen 0.30 Uhr am Sonntag am Königsplatz mit seinem Renault Clio vor einer zivilen Polizeistreife. Offenbar hat der Mann keinen gültigen Führerschein.

Mit Blaulicht und Anhaltesignal wollte die Polizei den Autofahrer aus Sinsheim (Baden-Württemberg) an der Dachauer Straße zum Aussteigen bewegen.

Er fuhr allerdings nur kurz rechts ran, ließ seine Beifahrerin raus und trat dann aufs Gas. Er fuhr die Dachauer Straße hoch in Richtung Leonrodplatz, wo dann der tragische Unfall passierte.