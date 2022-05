Flauschiger Schwabing-Sommer: So schaut's aus in der Georgenschwaige

Fünf Monate lang ist die Georgenschwaige ab sofort "Fluffy Clouds". Zwischennutzungsprofi Michi Kern verwandelt das Freibad in ein Freizeitspaßgelände mit Beachvolleyball, Bühne, Biergarten und Co.

In See stechen geht zwar nicht auf dem Sandplatz im Schwimmbecken. Zum Gemütlichmachen und als Deko taugt das gelbe Segelboot natürlich schon. Jedenfalls turnen Zwischennutzungs-Profi Michi Kern und SWM-Bäderchefin Nicole Gargitter schon mal fröhlich fürs AZ-Foto darauf herum.

Schwabing - Seit Tagen schon strecken die Schwabinger ihre Nasen durchs Tor des Freibads Georgenschwaige im Luitpoldpark. Sehen zu, wie ein quietschgelbes Segelboot angeliefert wird, Tipis und Tischtennisplatten, Biertische und kleine Foodtrucks.

Aber wann, bitte, geht's denn los mit der Zwischennutzungs-Sommersause namens "Fluffy Clouds" (englisch für: flauschige Wolken) auf dem Freibad-Areal? Temperaturmäßig ist der Sommer ja mit um die 22 Grad gestern schon eingekehrt.

Tonnen von Sand im großen Schwimmerbecken der Georgenschwaige: Hier kann man, wie letzten Sommer, Beachvolleyball spielen. © Daniel von Loeper

Fluffy Clouds ab sofort geöffnet

Gute Nachrichten: Jetzt! Ab sofort darf hier tagsüber bis Sonnenuntergang jeder rein, ganz ohne Eintritt, Reservierung oder Konsumzwang, der auf einer Halfpipe skaten oder auf einer Slackline herumbalancieren will, Badminton, Fußball oder Tischtennis spielen. Man darf seine Picknickdecke ausbreiten und sich in Liegestühle lümmeln. Und auch für Kinder steht da allerlei, vom Wasserspielplatz über ein Kletternetz bis zum Kinderpartybus.

Wer noch einen witzigen Ort für den nächsten Kindergeburtstag sucht: Hier bitteschön - genau dafür ist dieser umgebaute Reisebus gedacht. © Daniel von Loeper

Für diesen Sommer haben die Zwischennutzungsprofis Michi Kern, Lissie Kieser und Gregor Wöltje (bekannt von ihren Projekten "Lovelace", "Utopia" und "Sugar Mountain") das Schwabinger Freibadareal von den Stadtwerken gepachtet, um es fünf Sommermonate lang für die Münchner zu bespielen. Die Sanierung nach dem Brand im Pumpenhaus vom März 2021 soll nämlich erst im Oktober starten, die Georgenschwaige wird dann erst 2023 wieder öffnen - als CO2-neutrales Naturbad.

Bis dahin fällt Schwimmen und planschen weiterhin flach. Die Freibadbecken sind stattdessen (wie schon letzten Sommer beim Projekt "Fritzi und Karl" ) mit Sand gefüllt. So kann man sie als Beachvolleyballfelder nützen.

Auch Essen und Getränke gibts auf dem Gelände, wie hier: Links einGetränketruck, rechts ein Wagen, in dem es ostafrikanisches Essen gibt. © Daniel von Loeper

Open-Air-Kino gibt es heuer nicht auf dem Gelände, letzten Sommer haben die Anwohner sich zu oft über den Lärm beschwert. Aber ein wenig Bühnenprogramm schon. "Wir planen vier Picknick-Konzerte tagsüber mit Singer-Songwritern", sagt Michi Kern, "eins jeden Monat". Dazu ein Festival mit Elektromusik am 16. Juni, von 14 bis 22 Uhr, "also eine Art Tagesrave", scherzt er, "falls die Stadt uns das genehmigt".

Das "Tipi-Dorf" für Kinder im hinteren Bereich von Fluffy Clouds. Ob hier auch Lagerfeuer gemacht werden darf, will Michi Kern noch klären. © Daniel von Loeper

Am Kiosk und den kleinen Foodtrucks gibt's jetzt schon alkoholfreie Getränke (Bier-Erlaubnis folgt), Eis, Brownies, Pizza, ostafrikanisches Essen und gesundes "Slow Food". In den nächsten Tagen sollen auch die bestellten Calisthenics-Stangen geliefert werden, an denen man nur mit dem eigenen Körpergewicht die Muskeln trainiert. Spätestens der Trendsport dürfte jede Menge Jugend anlocken.

Fluffy Clouds im Bad Georgenschwaige, Belgradstraße 195 (nahe Scheidplatz), bis 30. September täglich geöffnet von 7 bis 22 Uhr. Eintritt kostenlos, nur den Beachvolleyballplatz muss man von 17 bis 20.30 Uhr kostenpflichtig buchen.