Feuerwehreinsatz in Riem: Stapler in brenzliger Schieflage

Am Montagnachmittag musste die Feuerwehr einen Teleskop-Stapler in Riem aus einer misslichen Lage befreien.

Riem - 300 Kilogramm Dämmmaterial waren offenbar zu viel für den Stapler: Am Montagvormittag kam dieser in einer Grube auf dem ehemaligen Schuhbeck-Teatro-Gelände mitsamt seiner schweren Ladung so sehr in Schieflage, dass der Fahrer sich nicht mehr eigenständig und ohne Gefahr aus seiner Lage befreien konnte.

Die Feuerwehr stabilisiert den Stapler. © Thomas Gaulke

Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr wurden daraufhin an die Einsatzstelle in Riem beordert. Mit Hebekissen und weiterem technischen Material wurde das Fahrzeug gesichert und der Fahrer konnte unverletzt aus seiner Kabine gerettet werden. Im Anschluss wurde der Stapler mithilfe eines Krans wieder in die Horizontale gebracht, sodass der Einsatz nach etwa eineinhalb Stunden beendet werden konnte