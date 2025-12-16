AZ-Plus

Feuerwehreinsatz am Arabellapark: Linienbus gerät in Brand

Die Feuerwehr bekommt die Lage schnell unter Kontrolle, es wird niemand verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Am Arabellapark brennt ein Linienbus, es kommt niemand zu Schaden.
Am frühen Nachmittag hat am Arabellapark in Bogenhausen ein Linienbus gebrannt. Wie das Feuer entstehen konnte, ist noch unklar. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Brennender Linienbus am Arabellapark: Feuerwehr bekommt Situation schnell in den Griff 

Gegen 13.50 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil aus dem Motorraum eines Linienbusses Rauch aufstieg. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort bestätigen, dass der Gelenkbus im hinteren Teil brannte.

"Personen waren zu diesem Zeitpunkt keine mehr im Fahrzeug", berichtete die Feuerwehr weiter. Mit einem Hohlstrahlrohr habe das Feuer schnell gelöscht werden können.

Die Lage war so schnell unter Kontrolle, und weitere anfahrende Kräfte brachen daraufhin ihren Einsatz ab. Weil auch Rauch in den Treppenraum eines benachbarten Gebäudes gezogen war, kontrollierte die Feuerwehr auch dort die Situation. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor, die Polizei ermittelt.

