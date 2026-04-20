Eine Füchsin und ihr Junges schleichen um ein altes, abgedecktes Schwimmbad. Als ein Nachbar genauer hinsieht, hört er Gewimmer aus dem Becken und ruft die Feuerwehr.

Vier Fuchsjunge sind aus einem leeren Schwimmbadbecken in München gerettet worden. Die Tiere lagen in dem alten und abgedeckten Becken unter einem gebrochenen Holzbrett, wie die Feuerwehr mitteilte.

Ein Nachbar hatte eine Füchsin und ihr Junges beobachtet, die um das alte Schwimmbad geschlichen sind. Als er nachsah, hörte er ein Gewimmer und rief die Feuerwehr. Die Rettungskräfte entdeckten vier Fuchsjunge in dem Becken und nahmen die Holzabdeckung ab, um die Tiere herauszuholen. Die Jungtiere waren alle gesund und sind nun wieder mit ihrer Mutter und dem verbliebenen Geschwisterchen in der freien Natur.