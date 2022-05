Feuerwehr rettet erschöpftes Reh aus Auer Mühlbach

Ein kleines Reh ist am Dienstag im Auer Mühlbach getrieben, von selbst konnte es sich nicht mehr ans Ufer retten. Die Feuerwehr rückte an und half dem entkräfteten Tier.

Untergiesing - Ein völlig entkräftetes Reh trieb am Dienstagnachmittag im Auer Mühlbach. Aus eigener Kraft schaffte es Bambi nicht mehr ans trockene Ufer. Passanten, die das Reh im Wasser gesehen hatten, riefen die Feuerwehr.

Die Helfer folgten dem abtreibenden Reh vom Ufer aus bis zu einer günstigen Stelle, an der die Feuerwehrleute das Tier mit einem Stab an Land ziehen konnten. Am Ufer wurde das erschöpfte Reh erst einmal in eine warme Decke gewickelt und trocken gerubbelt.

Gerettetes Reh bleibt unverletzt

Ein Mitarbeiter der Feuerwehr, der auch Jäger ist, untersuchte das Tier nach möglichen Verletzungen oder Wunden. Anschließend luden die Feuerwehrler Bambi zu einer Spritztour im Feuerwehrauto ein. Das Team brachte das Reh in den Perlacher Forst.

Spritztour im Feuerwehrauto. © Berufsfeuerwehr München

Als sich Bambi von der ganzen Aufregung etwas erholt hatte, wurde es weitab von irgendwelchen Bächen, Flüssen oder Teichen wieder freigelassen.