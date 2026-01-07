AZ-Plus

Feuerwehr-Fahrzeug stößt mit VW zusammen – eine Verletzte

Eine Mutter und ihre Tochter sitzen in dem VW, in den das Feuerwehrauto kracht. Die Frau kommt ins Krankenhaus, der Einsatzwagen ist nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Das Einsatzfahrzeug der Münchner Feuerwehr kollidierte in der Werinher Straße mit einem VW. (Symbolbild)
Das Einsatzfahrzeug der Münchner Feuerwehr kollidierte in der Werinher Straße mit einem VW. (Symbolbild) © imago images/Wolfgang Maria Weber

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls: Am Dienstag (6. Januar) ist ein Einsatzfahrzeug der Münchner Feuerwehr verunglückt. Bei der Kollision mit einem Pkw wurde eine Frau verletzt.

Zusammenstoß mit VW: Feuerwehrauto verunglückt in Giesing

Der Direktionsdienst der Berufsfeuerwehr sei gegen 17.30 Uhr mit Sondersignal stadtauswärts zu einem Einsatz unterwegs gewesen, als es in der Werinherstraße kurz nach der Bahnunterführung zu dem Zusammenstoß mit dem Auto gekommen sei, berichtet die Feuerwehr.

Den VW steuerte eine Frau, mit ihr im Fahrzeug saß ihre Tochter. "Während das Kind unverletzt blieb und im weiteren Verlauf von Bekannten abgeholt werden konnte, musste die Fahrerin vorsorglich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden", so die Feuerwehr.

Die Fahrzeugbesatzung der Feuerwehr blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, das Einsatzfahrzeug ist nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr fahrbereit.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.