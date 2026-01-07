Eine Mutter und ihre Tochter sitzen in dem VW, in den das Feuerwehrauto kracht. Die Frau kommt ins Krankenhaus, der Einsatzwagen ist nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Das Einsatzfahrzeug der Münchner Feuerwehr kollidierte in der Werinher Straße mit einem VW. (Symbolbild)

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls: Am Dienstag (6. Januar) ist ein Einsatzfahrzeug der Münchner Feuerwehr verunglückt. Bei der Kollision mit einem Pkw wurde eine Frau verletzt.

Zusammenstoß mit VW: Feuerwehrauto verunglückt in Giesing

Der Direktionsdienst der Berufsfeuerwehr sei gegen 17.30 Uhr mit Sondersignal stadtauswärts zu einem Einsatz unterwegs gewesen, als es in der Werinherstraße kurz nach der Bahnunterführung zu dem Zusammenstoß mit dem Auto gekommen sei, berichtet die Feuerwehr.

Den VW steuerte eine Frau, mit ihr im Fahrzeug saß ihre Tochter. "Während das Kind unverletzt blieb und im weiteren Verlauf von Bekannten abgeholt werden konnte, musste die Fahrerin vorsorglich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden", so die Feuerwehr.

Die Fahrzeugbesatzung der Feuerwehr blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, das Einsatzfahrzeug ist nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr fahrbereit.