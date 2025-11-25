Feuerwehr ausgerückt: Brand im Münchner Werksviertel

Nach ersten Erkenntnissen brennt es in einer Lackiererei. Flammen sollen aus dem Dach des Gebäudes in der Nähe des Ostbahnhofs schlagen, Menschen bringen sich in Sicherheit.

Die Münchner Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Einsatz ins Werksviertel in der Nähe des Ostbahnhofs ausgerückt: Nach ersten Informationen brennt es in einer Lackiererei, die womöglich zu einer Berufsschule gehört.

Die Einsatzkräfte machten sich gegen 12.20 Uhr auf den Weg, hieß es weiter. Nach Angaben der Polizei schlagen Flammen aus dem Dach des Gebäudes im Bereich der Friedenstraße/Mühldorfstraße, Menschen fliehen.

Weitere Informationen folgen.