Feuerwehr ausgerückt: Brand im Münchner Werksviertel
Die Münchner Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Einsatz ins Werksviertel in der Nähe des Ostbahnhofs ausgerückt: Nach ersten Informationen brennt es in einer Lackiererei, die womöglich zu einer Berufsschule gehört.
Die Einsatzkräfte machten sich gegen 12.20 Uhr auf den Weg, hieß es weiter. Nach Angaben der Polizei schlagen Flammen aus dem Dach des Gebäudes im Bereich der Friedenstraße/Mühldorfstraße, Menschen fliehen.
Weitere Informationen folgen.
- Themen:
- München
- Berg am Laim
