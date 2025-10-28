Ein Unbekannter hat in einer Wohnanlage im Münchner Stadtteil Hasenbergl am Wochenende fünf Brände gelegt. Insgesamt 13 Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen. Die Kripo ermittelt.

Im Hasenbergl ist die Feuerwehr am vergangenen Wochenende zu mehreren Bränden in einer Wohnanlage ausgerückt. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. (Symbolbild)

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ittlingerstraße im Münchner Stadtteil Hasenbergl hat es am vergangenen Wochenende mehrmals gebrannt. Zuletzt rückte die Feuerwehr am Sonntagabend an. Die Polizei vermutet vorsätzliche Brandstiftung als Ursache.

Acht Personen wurden am Sonntagabend durch die Rauchentwicklung leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf mehrere Zehntausend Euro.

Fünf Mal hat der Brandstifter zugeschlagen

In der betroffenen Wohnanlage kam es bereits am vergangenen Samstag gegen 22.40 Uhr und auch am vergangenen Sonntag gegen 0.15 Uhr und 14.50 Uhr zu insgesamt drei weiteren Brandlegungen im Bereich des Kellers, teilte die Polizei am Montag mit. Hierbei wurden ebenfalls fünf Personen durch die Rauchentwicklung leicht verletzt. Derzeit werden insgesamt fünf Brände der Serie zugeordnet. Das erste Feuer wurde am vergangenen Freitag gegen 14 Uhr gemeldet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 13 übernommen.