Bei dem Brand in Obergiesing steht in einer Wohnung des Gebäudes die Küche in Flammen. Es kam niemand zu Schaden, die Polizei ermittelt.

Zum genauen Sachschaden und der Brandursache liegen noch keine Informationen vor.

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Tegernseer Landstraße kann ein Paar seine Wohnung vorerst nicht mehr nutzen. Zum genauen Sachschaden und der Brandursache ermittelt die Polizei.

Rauchmelder lösen aus: Bewohner von Mehrfamilienhaus alarmieren Feuerwehr

Nach Angaben der Feuerwehr waren bei der Leitstelle am Freitag (5. Dezember) gegen 11.30 Uhr mehrere Anrufe zu mehreren ausgelösten Rauchmeldern in dem Gebäude eingegangen.

Vor Ort wurden die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr bereits von der Polizei in Empfang genommen und darüber informiert, dass sich niemand mehr in dem Mehrfamilienhaus befinde.

Tegernseer Landstraße: Brand in Wohnung im ersten Obergeschoss

Mehrere Trupps seien unter Atemschutz in das Haus gegangen. Ein Trupp zur Brandbekämpfung habe sich auf den Weg zur Wohnung im ersten Obergeschoss gemacht, weitere Trupps suchten zur Sicherheit nochmal das verrauchte Treppenhaus ab. Durch den Einsatz eines Rauchschutzvorhangs und eines Lüfters sei das Treppenhaus schnell vom Rauch befreit worden.

Brandwohnung kann vorerst nicht genutzt werden: Pärchen muss nicht ins Krankenhaus

"Da aber die komplette Küche in Flammen stand, dauerten diese dennoch eine halbe Stunde, bis 'Feuer aus' gemeldet werden konnte", teilte die Feuerwehr weiter mit: "Zur Kontrolle mussten dann noch die Fehlböden geöffnet und die Brandausbreitung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert werden."

Das in der Wohnung lebende Paar sei vor Ort durch Rettungsdienstpersonal untersucht worden, musste aber nicht ins Krankenhaus. Die Brandwohnung ist laut Feuerwehr vorerst nicht mehr bewohnbar, alle anderen Bewohner konnten nach Abschluss der Löschmaßnahmen zurück in ihre Räumlichkeiten.