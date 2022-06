Feuer in Fürstenried: Hoher Schaden nach Küchenbrand

Ein Küchenbrand in einer Wohnung in Fürstenried hat einen hohen Sachschaden verursacht. Verletzt wurde niemand.

Fürstenried - Feuerwehreinsatz in der Appenzeller Straße in Fürstenried: Am Dienstagabend hat es in der Küche einer Wohnung gebrannt.

Wie die Feuerwehr berichtet, bemerkte die Bewohnerin gegen 21.20 Uhr Rauch in der Küche und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort drang bereits dichter Rauch aus der Wohnung im ersten Stock. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Bewohnerin ihre Wohnung bereits verlassen, sie blieb unverletzt.

Frau kann nach Brand in Wohnung zurückkehren

Ein Trupp begann sofort mit den Löscharbeiten, die nach rund 20 Minuten beendet waren. Weil sich der Rauch über einen Lüftungsschacht im Gebäude ausbreiten konnte, kontrollierte ein weiterer Trupp die darüberliegenden Wohnungen. Zum Schluss wurden die betroffenen Bereiche noch mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Nach dem Einsatz konnte die Frau wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 Euro. Die Polizei ermittelt bezüglich der Brandursache.