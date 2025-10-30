Ein 41-Jähriger aus München bedroht Fußball-Fan an dessen Wohnungstür mit einem gezückten Küchenmesser.

Weil ein Mann seinen Nachbarn mit einem Messer bedrohte, musste ein Großaufgebot der Polizei anrollen. (Symbolbild)

Am Ergebnis der zweiten Pokalrunde kann es eigentlich nicht gelegen haben: Der FC Bayern putzte die Kölner mit 4:1 weg. Trotzdem hatte ein 41-Jähriger am Mittwochabend ziemlich schlechte Laune.

Gegen 21.50 Uhr griff sich der Münchner in seiner Wohnung in einem Mietshaus in der Curd-Jürgens-Straße ein Küchenmesser mit einer 30 Zentimeter langen Klinge und machte sich auf zu seinem Nachbarn, dessen TV ihm offenbar zu laut war.

Spiel im TV zu laut: Mann bedroht Nachbarn mit Küchenmesser

Er klopfte bei dem 47-Jährigen gegen die Tür. Als der öffnete, fuchtelte der 41-Jährige mit seiner Klinge herum und "machte Stichbewegungen in Richtung des Oberkörpers des Nachbarn", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Der 47-Jährige schlug die Tür sofort wieder zu und alarmierte den Polizeinotruf. Rund ein Dutzend Streifen und das Unterstützungskommando (USK) rückten an der Adresse in Neuperlach an, auch das Sondereinsatzkommando (SEK) wurde alarmiert, musste aber nicht mehr eingreifen.

Die Polizisten nahmen den 41-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann rund zwei Promille im Blut hatte, vielleicht auch ein Grund für seine Aggressivität. Er wurde vorsorglich in eine psychiatrische Klinik gebracht und hat nun eine Anzeige wegen Bedrohung am Hals.

