Faustschläge am Münchner Ostbahnhof: Videokameras rufen Polizei auf den Plan

Ein Streit zwischen zwei betrunkenen Männern eskaliert. Die Bundespolizei wird auf den Vorfall aufmerksam, weil Beamte die Aufnahmen der am Ostbahnhof installierten Kameras im Blick haben.

Am Bahnsteig 1 vom Münchner Ostbahnhof ist es in der Nacht auf Montag (9. März) zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen stritten ein 38-jähriger Mann und ein 53-jähriger Mann gegen 1.30 Uhr zunächst verbal auseinander, teilte die Bundespolizei weiter mit.

Das Ganze eskalierte dann, als der 38-Jährige seinem Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Bundespolizisten des Reviers Ostbahnhof wurden während der Beobachtung der Videoaufzeichnungen des Bahnhofsbereichs auf die Situation aufmerksam.

Streit am Ostbahnhof eskaliert: Bundespolizei ermittelt

Die eingesetzten Beamten begaben sich daraufhin zum Bahnsteig und trafen die Beteiligten noch vor Ort an. Die beiden Portugiesen wurden voneinander getrennt und zur weiteren Aufklärung der Angelegenheit zur Dienststelle gebracht.

Der 53-Jährige wies eine leicht blutende Verletzung im Gesicht auf, lehnte aber eine medizinische Behandlung ab. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab beim mutmaßlichen Angreifer einen Wert von 1,02 Promille. Beim Geschädigten wurde ein Wert von 2,30 Promille festgestellt.