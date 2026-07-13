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Fassade in Schwabing bröckelt: Bewohner müssen Wohnhaus verlassen

Teile der Fassade eines Hauses stürzen auf die Straße. Das Gebäude wird geräumt und der öffentliche Nahverkehr eingeschränkt. Warum Anwohner die Feuerwehr später ein zweites Mal rufen.
AZ/dpa |
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In der Belgradstraße haben sich an einem Gebäude Fassadenteile gelöst und sind auf die Straße gestürzt.
In der Belgradstraße haben sich an einem Gebäude Fassadenteile gelöst und sind auf die Straße gestürzt. © Berufsfeuerwehr München
München

Fassadenteile eines Wohngebäudes sind am Samstagnachmittag, gegen 16.27 Uhr, in Schwabing auf einer Länge von rund fünf Metern auf die Belgradstraße gestürzt. Nach Angaben der Feuerwehr verletzte sich dabei niemand, allerdings schränkte die rund dreistündige Sperrung der Straße den öffentlichen Nahverkehr im Bereich zwischen der Viktor-Scheffel-Straße und der Herzogstraße ein.

Fassadenteile stürzen auf Belgradstraße

Demnach räumte die Feuerwehr das Gebäude vorsorglich und kontrollierte die Wohnungen, wobei sie keine weiteren Gefahren feststellte. Zur Beurteilung der Standsicherheit des Gebäudes wurden den Angaben zufolge Fachkräfte der Lokalbaukommission und ein Statiker hinzugezogen. Diese hätten entschieden, die losen Fassadenteile kontrolliert durch die Feuerwehr entfernen zu lassen.

Nachdem die Arbeiten abgeschlossen und die gesicherte Gefahrenstelle an die Polizei übergeben waren, riefen Anwohner rund vier Stunden später erneut die Feuerwehr zur Einsatzstelle. Eine erneute Begutachtung ergab, dass die gemeldeten Risse am Gebäude keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr erforderten.

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