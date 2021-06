Fasanerie: Betrunkener prügelt auf Teenager ein und flüchtet

In der Nähe des Fasaneriesees ist am Freitagabend ein 17-Jähriger Münchner Opfer eines tätlichen Angriffs geworden. Der Täter ist weiter auf der Flucht.

In der Nähe des Fasaneriesees schlug ein Betrunkener auf einen 17-Jährigen ein und flüchtete dann. (Symbolbild)

Fasanerie - Am Freitagabend wurde ein Münchner Jugendlicher (17) von einem betrunkenen Unbekannten zunächst beschimpft und anschließend mit Schlägen traktiert.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, war der 17-Jährige, gegen 19.15 Uhr, in der Tino-Pfülf-Straße unterwegs, um sich mit Freunden zu treffen. Auf Höhe des Fasaneriesees kam ihm ein stark alkoholisierter und laut schimpfender Unbekannter entgegen, der der ihn ständig sittlich abwertend beleidigte. Der Teenager ließ sich das nicht gefallen, schrie den Unbekannten an und bat um Ruhe.

Betrunkener schlägt unvermittelt auf Jugendlichen ein

Dies nahm der Betrunken zum Anlass, sich dem 17-Jährigen zu nähern und zweimal mit der Faust gegen dessen Kopf und Hals zu schlagen. Nach dem tätlichen Angriff ergriff der Betrunkene die Flucht.

Obwohl er mit Atemproblemen zu kämpfen hatte, ging der Jugendliche weiter in Richtung Feldmochinger Straße, wo er ihm bekannte Personen traf. Gemeinsam ging die Gruppe zu einem nahen Schrebergarten, von dort aus verständigte sie den Rettungsdienst.

Aufgrund von Schwellungen im Halsbereich, die zu einer massiven Atemnot führten, musste der 17-Jährige noch vor Ort vom Notarzt behandelt werden. Im Anschluss daran wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, welches die Polizei über die Gewalttat informierte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 30 - 40 Jahre, ca. 180 cm, deutsch, normale bis hagere Figur (ca. 70 kg), schwarzes Käppi ohne Logo, Glatze oder kurze Haare; blaues T-Shirt ohne Aufdruck, kurze Jeanshose, Badelatschen/Sandalen, Rucksack und stark betrunken.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Toni-Pfülf-Straße/Max-Wönner-Straße/ Fasaneriesee/Feldmochinger Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?