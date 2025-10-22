Falsche Polizeibeamte betrügen 77-Jährige um Gold, Schmuck und Bargeld

Der unbekannte Täter bringt die Seniorin dazu, ihre Wertsachen zur Abholung vor ihrem Haus abzulegen. Der Schaden ist enorm. Die Polizei startet einen Zeugenaufruf und warnt.

Die 77-Jährige legte ihre Wertsachen zur Abholung vor ihrem Haus ab, wo sie von einem unbekannten Täter mitgenommen wurden. (Symbolbild)

Eine 77-jährige Frau ist am Montag (20. Oktober) in Aubing das Opfer eines dreisten organisierten Callcenter-Betrugs geworden: Falsche Polizeibeamte erbeuteten dabei Gold, Schmuck und Bargeld von beträchtlichem Wert.

München-Aubing: Falscher Polizist führt 77-jährige Frau am Telefon hinters Licht

Ein unbekannter Täter kontaktierte die Seniorin gegen Mittag, gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus und behauptete, die Personalien der 77-Jährigen wären bei einer Festnahme von Einbrechern aufgefunden worden.

Sie solle doch bitte ihre Wertsachen vor dem Haus deponieren, damit diese im Falle eines Einbruches nicht entwendet werden könnten. Polizeibeamte würden die Wertsachen dann abholen.

Wert der Tatbeute beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag "im niedrigen mittleren Bereich"

Die Dame werde am nächsten Tag einen erneuten Anruf erhalten, hieß es – doch der kam nicht. Die 77-Jährige legte ihre Wertsachen dann zur Abholung vor ihrem Haus ab, wo sie von einem unbekannten Täter mitgenommen wurden. "Der Wert der Tatbeute beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag im niedrigen mittleren Bereich, liegt also unter 500.000 Euro", antwortete eine Polizeisprecherin auf die Frage nach der Höhe des entstandenen Schadens.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 61, das einen Zeugenaufruf formulierte. Wer also am Montag (20. Oktober) gegen 12 Uhr im Bereich Oswaldweg, Eugen-Loher-Straße und Aubing-Ost-Straße (Aubing-Lochhausen) etwas wahrgenommen hat, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte, möge sich bitte mit seinen sachdienlichen Hinweisen an das Polizeipräsidium München (Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Falsche Polizeibeamte: Das rät die Münchner Polizei

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf einige wichtige Details in Sachen falsche Polizei- oder Kriminalbeamte hin.