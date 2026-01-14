AZ-Plus

Falsche Ärztin: Betrüger erbeuten Gold und Schmuck durch Schockanruf

Eine angebliche Ärztin fordert am Telefon Geld für eine Krebsbehandlung. Erst zu spät erkennt eine Münchnerin den Betrug.
AZ/dpa |
Erst nach der Übergabe fiel der Frau der Betrug auf und sie informierte die Polizei. (Symbolbild)
Erst nach der Übergabe fiel der Frau der Betrug auf und sie informierte die Polizei. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit einem Schockanruf haben Betrüger einer 61-jährigen Frau in Neuhausen Gold und Schmuck im niedrigen sechsstelligen Bereich abgenommen. Eine unbekannte Anruferin hatte sich gegenüber der Frau am Dienstag als Ärztin ausgegeben, wie die Polizei mitteilte.

Am Telefon wurde der 61-Jährigen erklärt, dass für die Behandlung eines angeblichen Krebsleidens ihrer Tochter sofort Geld nötig sei. Noch am selben Abend übergab die Frau Gold und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro an eine bislang unbekannte Abholerin.

Erst nach einem späteren Kontakt mit ihrer Tochter bemerkte die Frau den Betrug und informierte die Polizei.

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Futurana vor einer Stunde / Bewertung:

    Herrgottnochmal - die Geschädigte ist diesmal keine wirkliche Seniorin. Mit 61 Ist frau heutzutage doch noch voll dabei. Fazit : nicht nur "Omis" und " Opis" werden getäuscht.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Witwe Bolte vor einer Stunde / Bewertung:

    Da ist die Tochter bestimmt not amused.
    Zuerst ist die Rede von einem ergaunerten niedrigen sechsstelligen Betrag. Dann von mehreren zehntausend Euros.
    Wobei man den derzeitigen Wert und Gold und Schmuck als Laie gar nicht richtig schätzen kann.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
