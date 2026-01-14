Falsche Ärztin: Betrüger erbeuten Gold und Schmuck durch Schockanruf

Eine angebliche Ärztin fordert am Telefon Geld für eine Krebsbehandlung. Erst zu spät erkennt eine Münchnerin den Betrug.

Erst nach der Übergabe fiel der Frau der Betrug auf und sie informierte die Polizei. (Symbolbild)

Mit einem Schockanruf haben Betrüger einer 61-jährigen Frau in Neuhausen Gold und Schmuck im niedrigen sechsstelligen Bereich abgenommen. Eine unbekannte Anruferin hatte sich gegenüber der Frau am Dienstag als Ärztin ausgegeben, wie die Polizei mitteilte.

Am Telefon wurde der 61-Jährigen erklärt, dass für die Behandlung eines angeblichen Krebsleidens ihrer Tochter sofort Geld nötig sei. Noch am selben Abend übergab die Frau Gold und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro an eine bislang unbekannte Abholerin.

Erst nach einem späteren Kontakt mit ihrer Tochter bemerkte die Frau den Betrug und informierte die Polizei.