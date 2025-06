Eine Frau steigt kurz an der Tiefgarageneinfahrt aus. Sie vergisst offenbar, das Fahrzeug zu sichern. Dann rollt das Auto los. Sie wird angefahren.

Es war Montagabend (23. Juni), als die 61-jährige Neuhauserin gegen 17 Uhr an ihrem Ziel ankam. Die Frau wollte in die Tiefgarage einfahren, stieg an der Rampe kurz aus, aber ohne das Fahrzeug vor dem Wegrollen zu sichern, also mutmaßlich ohne die Handbremse zu ziehen. Möglicherweise wollte sie das Tor der Einfahrt manuell öffnen. Dann nahm das Unglück seinen Lauf.

Das Auto der Marke Mini setzte sich fahrerlos in Bewegung, abwärts in Richtung Tiefgarageneinfahrt nach unten.

Frau in München von eigenem Auto angefahren: Panisch versucht die Neuhauserin, es mit bloßen Händen aufzuhalten

Die Frau wollte nun das Fahrzeug mit bloßen Händen aufhalten. Kaum zu schaffen natürlich. Das Auto quetschte die 61-Jährige gegen das Geländer der Fußgängertreppe der Tiefgarageneinfahrt. Sie wurde umgerissen, stürzte und kam am Ende der Tiefgaragenabfahrt zum Liegen.

Der Pkw rollte fahrerlos weiter und stieß gegen eine Wand. Ein großer Schaden, mehrere tausend Euro, nach ersten Schätzungen der Polizei. Doch die Verletzungen der 61-Jährigen sind gravierender. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Erste Diagnose: Sie erlitt einen Hüftbruch und mehrere offene Wunden.