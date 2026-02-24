Fahndung in München nach Räuber-Pärchen mit Schlagstock

Zwei Überfälle werden in Trudering-Riem innerhalb von nur knapp 90 Minuten verübt. Die Täter, ein Mann und eine Frau, entkommen unerkannt und mit nur wenig Beute. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei sucht einen Mann und eine Frau, die zusammen zwei Raubüberfälle verübt haben. Der Täter war mit einem Schlagstock bewaffnet. (Symbolbild)

Ein 41-jähriger Vietnamese aus München war am Freitagabend zu Fuß in der Phantasiestraße unterwegs. Gegen 23.35 Uhr wurde er von einem Mann und einer Frau angesprochen. Das Paar verlangte Geld von ihm. Als sich der 41-Jährige weigerte, zog der Täter einen Schlagstock und prügelte damit auf das Opfer ein.

Zwei Überfälle in einer Nacht

Der 41-Jährige erlitt nach Polizeiangaben leichte Verletzungen am Kopf. Der Täter und seine Begleiterin schnappten sich die Tasche des Vietnamesen und liefen davon. Ihre Beute: rund 50 Euro.

Gegen 0.50 Uhr ereignete sich der zweite Überfall. Wieder waren es ein Mann und eine Frau. Sie sprachen in der Bajuwarenstraße eine 34 Jahre alte in München lebende Nepalesin an und erkundigten sich bei ihr nach dem Weg.

Plötzlich zog der Mann einen Schlagstock und bedrohte damit die 34-Jährige. Seine Komplizin entriss der Frau eine Tasche. Darin lagen die Kopfhörer des Opfers sowie ein Geldbeutel, der war allerdings leer.

Die AirPods von Apple warfen die Täter auf der Flucht weg, sie können elektronisch geortet werden, auch vom Geldbeutel verabschiedete sich das Räuber-Paar.

Täterbeschreibung:

Der Gesuchte ist etwa 16 bis 18 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat einen Oberlippen- und Kinnbart. Der Tatverdächtige war dunkel gekleidet mit schwarzer Jacke, Mütze und Schal. Seine Begleiterin ist etwa gleich alt, rund 1,70 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Sie hat schwarze, lange Haare und trug bei den beiden Überfällen eine dunkle Winterjacke.

Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 089/29100.