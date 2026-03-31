AZ-Plus

Explosionen im Wald am Münchner Stadtrand: Anwohner in Angst

Die Polizei nimmt in einem Forstgebiet nahe Waldtrudering zwei verdächtige Männer fest. Laut LKA liegt nach derzeitigen Ermittlungsstand kein politisches oder extremistisches Motiv vor.
Ralph Hub
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Zwei Männer haben im Forst bei Waldtrudering Pyrotechnik gezündet. Anwohner riefen die Polizei. Die beuiden deutschen wurden festgenommen. (Symbolbild)
Zwei Männer haben im Forst bei Waldtrudering Pyrotechnik gezündet. Anwohner riefen die Polizei. Die beuiden deutschen wurden festgenommen. (Symbolbild) © Silas Stein

Im Forst in der Nähe von Waldtrudering hat es am Sonntagabend mehrmals heftig gekracht. Anwohner, die die Explosionen gehört hatten, verständigten aus Angst den Polizeinotruf. Vor allem im Bereich Am Eulenhorst waren am Sonntag gegen 23 Uhr die Explosionen besonders gut zu hören. In der Schwedenstraße vibrierten Fensterscheiben. Es habe sich wie eine "Lawinensprengung" angehört, berichtete eine Frau. Auch am Samstagabend waren Explosionen gemeldet worden.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Rund ein Dutzend Streifenwagen wurden daraufhin von der Einsatzzentrale in das fragliche Waldstück geschickt. Zudem kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Gebiet. Polizisten nahmen im Wald zwei verdächtige Männer fest. Nach Angaben eines Sprechers des Bayerischen Landeskriminalamtes handelt es sich um zwei Deutsche, 47 und 48 Jahre alt. In dem Waldstück konnten laut LKA "mehrere Explosionstatorte festgestellt werden, an denen Reste von Pyrotechnik sichergestellt wurden". Über die Art des Sprengstoffs könne derzeit noch keine Aussage getroffen werden, sagte LKA-Sprecher Alexander Groß. Die Überreste werden im Kriminallabor untersucht.

Offenbar kein extremistisches Motiv

Die Ermittler schließen derzeit einen politischen oder extremistischen Hintergrund aus. Offenbar scheinen die beiden Männer gerne mit Pyrotechnik zu hantieren. Die Verdächtigen sind bisher nicht beim Staatsschutz bekannt. Beide wurden von der Polizei angezeigt. LKA und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion gemäß Paragraf 308 StGB. Den Männern droht eine Geldstrafe.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.