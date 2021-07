Essen verschluckt und fast erstickt: Krankenschwester rettet Frau

Eine ältere Dame hat sich am Donnerstag so sehr an ihrem Essen verschluckt, dass sie zu Ersticken drohte. Eine zufällig vorbeilaufende Krankenschwester rettete der Rollstuhlfahrerin durch ihr beherztes Eingreifen möglicherweise das Leben.

04. Juli 2021 - 08:14 Uhr | AZ

Der Vorfall hat sich in der Nähe des Marienplatzes ereignet. (Archivbild) © Sigi Müller

Altstadt - Eine Krankenschwester hat einer älteren Dame am Donnerstagnachmittag vermutlich das Leben gerettet. Wie die Feuerwehr berichtet, aß die Rollstuhlfahrerin mit ihrem Begleiter in der Innenstadt – plötzlich verschluckte sie sich so stark, dass es zu einem Verschluss der Luftröhre (Bolusgeschehen) kam. Die Krankenschwester, die gerade zufällig vorbeilief, bemerkte den Notfall und griff instinktiv ein: Sie ging zur Rollstuhlfahrerin und versetzte ihr einen Schlag auf den Rücken, wodurch der verschluckte Essensrest wieder aus dem Mund fiel. Der alarmierte Notarzt übernahm die Versorgung vor Ort und brachte sie anschließend zur Nachkontrolle in eine Klinik. Dank der schnellen Hilfe der Passantin "konnte Schlimmeres verhindert werden", schreibt die Feuerwehr in ihrem Bericht.