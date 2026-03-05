Ein Zehnjähriger auf dem Rad wird von einem Pkw erfasst und kommt zu Fall. Danach ergreift der Autofahrer die Flucht – ohne dem Kind zu helfen.

Ein PKW-Fahrer fährt einen Zehnjährigen auf dem Rad in Pasing an. (Symbolbild)

Ein Fall von Fahrerflucht hat sich am frühen Mittwochabend in Pasing ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein Zehnjähriger aus München gegen 18.40 Uhr mit seinem Fahrrad alleine in der Offenbachstraße in Richtung Landsberger Straße auf dem Fahrradweg unterwegs.

Auf Höhe der Parkgaragenausfahrt der Pasing Arcaden kam ein bislang unbekannter Pkw, der ebenfalls in gleicher Richtung auf der Offenbachstraße unterwegs war, leicht von der Fahrbahn ab und fuhr nach rechts auf den farblich markierten Fahrradweg. Dabei touchierte er den Zehnjährigen am Hinterrad seines Fahrrads, der dadurch auf den Radweg stürzte und sich dabei leicht verletzte.

Pkw-Fahrer fährt Zehnjährigen an und ergreift danach die Flucht

Statt anzuhalten und sich um den Zehnjährigen zu kümmern, setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

An der Parkgaragenausfahrt der Pasing Arcaden fährt ein Pkw-Fahrer den Jungen auf seinem Rad an und ergreift dann die Flucht. (Symbolbild) © Gregor Feindt

Vom geflüchteten Fahrzeug ist derzeit nur bekannt, dass es sich um einen dunklen VW handeln könnte.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.