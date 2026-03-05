Erst Kind umgefahren, dann Flucht ergriffen – Polizei München bittet um Hilfe
Ein Fall von Fahrerflucht hat sich am frühen Mittwochabend in Pasing ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein Zehnjähriger aus München gegen 18.40 Uhr mit seinem Fahrrad alleine in der Offenbachstraße in Richtung Landsberger Straße auf dem Fahrradweg unterwegs.
Auf Höhe der Parkgaragenausfahrt der Pasing Arcaden kam ein bislang unbekannter Pkw, der ebenfalls in gleicher Richtung auf der Offenbachstraße unterwegs war, leicht von der Fahrbahn ab und fuhr nach rechts auf den farblich markierten Fahrradweg. Dabei touchierte er den Zehnjährigen am Hinterrad seines Fahrrads, der dadurch auf den Radweg stürzte und sich dabei leicht verletzte.
Pkw-Fahrer fährt Zehnjährigen an und ergreift danach die Flucht
Statt anzuhalten und sich um den Zehnjährigen zu kümmern, setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.
Vom geflüchteten Fahrzeug ist derzeit nur bekannt, dass es sich um einen dunklen VW handeln könnte.
Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.
