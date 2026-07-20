Ersatzteil-Dieb schraubt direkt vor Polizeiinspektion an fremdem Radl rum

Ein 56‑Jähriger wurde am Hauptbahnhof direkt vor der Polizei erwischt, als er bereits einen Rennradlenker von einem Fahrrad abmontiert hatte.

Auf seinem Beutezug suchte sich ein Mann aus Hamburg ausgerechnet ein Radl vor der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof aus.

Gestohlene Fahrräder sind leider keine Seltenheit. Deshalb sichern die meisten ihr Rad mit einem Schloss. Viele blockieren dabei nicht nur das Fahrrad, sondern schließen es zusätzlich an einem Fahrradständer an – für zusätzliche Sicherheit.

Einen Dieb, der sich am Samstag (19. Juli) am Münchner Hauptbahnhof herumtrieb, hätte das alles nicht abgehalten. Denn dem Mann ging es bei seinem Beutezug offenbar gar nicht um ein gesamtes Fahrrad. Er zeigte lediglich ein großes Interesse für Ersatzteile.

Ausgerechnet vor der Polizei: Hamburger versucht Ersatzteil-Diebstahl am Bahnhof

Um die Mittagszeit machte sich der Mann an einem Radl zu schaffen. Ausgerechnet direkt vor der Polizeiinspektion 16. Die Beamten wurden auf den Werkler aufmerksam und sprachen den Mann an.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 56-jährigen Hamburger. Bisher war er bei der Polizei noch nicht bekannt. Das hat sich nun geändert. Bei der Kontrolle fiel auf, dass der Mann bereits einen Rennradlenker von einem Fahrrad abmontiert hatte. Wie die Polizei sagt, habe er den an sein eigenes Fahrrad montieren wollen.

Statt eines neuen (gestohlenen) Lenkers erwartet den Hamburger nun wohl eine Strafe

Weshalb sei noch nicht abschließend geklärt. Besonders wertvoll sei der Lenker jedenfalls nicht gewesen. Die Polizei gibt den Vermögenswert mit einem niedrigen zweistelligen Bereich an. Wer weiß – vielleicht war der Lenker genau das Teil, das seinem Fahrrad noch gefehlt hätte. Unter fremden Fahrrädern nach Ersatzteilen zu suchen, war jedenfalls keine gute Idee.

Statt eines neuen (gestohlenen) Lenkers erwartet den Hamburger nun wohl eine Strafe. Gegen ihn wird wegen Diebstahl ermittelt. Den Lenker musste er übrigens vor den Augen der Beamten wieder an das Fahrrad montieren.