Elfjähriger aus München bei Schulwegunfall schwer verletzt

Ein Schüler ist am Dienstagmorgen auf dem Weg zum Unterricht in der Berg-am-Laim-Straße vor einen Audi gelaufen und erfasst worden. Der Bub kam mit einer Fraktur an der linken Schulter ins Krankenhaus. 
Nach einem Schulwegunfall in Berg am Laim hat der Rettungsdienst einen Elfjährigen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Nach einem Schulwegunfall in Berg am Laim hat der Rettungsdienst einen Elfjährigen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Ein Schüler (11) aus München ist am Dienstagmorgen in der Berg-am-Laim-Straße vor einen Audi gelaufen und von dem Auto erfasst worden. Der Bub kam mit einer Fraktur an der linken Schulter, einer Verletzung am Knie, sowie Prellungen an der Hüfte ins Krankenhaus.

Autofahrerin kann nicht mehr ausweichen

Gegen 07.35 Uhr fuhr ein 56-jähriger Münchner in seinem Audi nach Angaben der Polizei die Berg-am-Laim-Straße auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Kreillerstraße. An der Kreuzung zur
Schlüsselbergstraße wollte er diese geradeaus überqueren. Die Ampel zeigte für den Autofahrer grün.

Schüler läuft bei Rot über Straße

Zur gleichen Zeit betrat ein 11-jähriger Bub, zwischen zwei auf dem ersten Fahrstreifen verkehrsbedingt haltenden Autos den Kreuzungsbereich. Laut Polizei hätte der Schüler an der für ihn rot zeigenden Ampel warten müssen. Mitten auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Der Schüler wurde von dem Audi frontal erfasst. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Jugendlichen ins Krankenhaus. Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. An dem Audi entstanden einige Tausend Euro Sachschaden.

