Einsatz in Gern: Feuerwehr rettet Bewohner aus brennendem Haus

Bei einem Brand in Gern sind drei Personen verletzt worden. Das Feuer brach in einem Mehrparteienhaus aus.

Gern - Am Sonntagabend ist es in einem Mehrparteienhaus in Gern zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr rettete mehrere Anwohner und konnte anschließend den Brand im Erdgeschoss löschen.

Die 62-jährige Wohnungseigentümerin sowie zwei weitere Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen – sie kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Polizei zufolge entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt – unter anderem auch zur Brandursache.