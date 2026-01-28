Einfach um die Schranken gefahren: Ford-Fahrer rammt S-Bahn in München und flüchtet

An dem nächtlichen Unfall an einem Bahnübergang in Obergiesing-Fasangarten sind eine S5 und ein Ford beteiligt. Von dessen Fahrer oder Fahrerin fehlt jede Spur, die Polizei sucht Zeugen.

Als die Polizei kurz nach Mitternacht am Bahnübergang eintrafen, deuteten nur herumliegende Trümmerteile auf den Unfall hin.

Update, 11.52 Uhr: "Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der unbekannte Pkw-Fahrer zunächst am beschrankten Bahnübergang der Fasangartenstraße. Aus bisher unbekannten Gründen umfuhr er anschließend die geschlossenen Halbschranken, missachtete das blinkende Gelblicht und geriet so mit seinem Pkw in den geschützten Gleisbereich der heranfahrenden S-Bahn", teilt die Münchner Polizei mit.

Auto und S-Bahn kollidieren: Fahrer flüchtig, niemand verletzt

Im Gleisbereich sei es zum Zusammenstoß gekommen. Die S-Bahn sei durch den Zusammenstoß seitlich über mehrere Meter beschädigt worden, habe aber ihre Fahrt bis zum nächstgelegenen Bahnhof Perlach fortsetzen können. Der silberne Ford verlor demnach Teile der Front.

Die Polizei startet einen Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem beteiligten Pkw (silberner Ford) machen kann, möge sich mit dem Unfallkommando (Tegernseer Landstraße 210, Telefon 089/6216-3322) in Verbindung setzen.

Erstmeldung, 28. Januar: In der Nacht ist bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Giesing ein Zug der S-Bahnlinie 5 beschädigt worden. Vom beteiligten Ford und der Person am Steuer des Wagens fehlte beim Eintreffen der Polizei jede Spur.

Die S5 Kreuzstraße sei gegen 0.30 Uhr in Richtung Perlach unterwegs gewesen, als es zu dem Zusammenstoß gekommen sei, sagte eine Polizeisprecherin der AZ: "Der Fahrer oder die Fahrerin verließ die Unfallstelle, ohne den gesetzlichen Pflichten nachzukommen."

Für die Unfallaufnahme waren die Bahnstrecke und die Straße für geraume Zeit gesperrt. Unfall S5 © Thomas Gaulke

Als die Polizeibeamten den Ort des Geschehens in der Fasangartenstraße erreichten, war von der Person am Steuer des silberfarbenen Wagens nichts mehr zu sehen. Sie fanden nur herumliegende Trümmer vor.

Die Person am Steuer des am Unfall beteiligten Ford beging Fahrerflucht. © Thomas Gaulke

Neben der Polizei waren auch Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort, das Auto hatte offenbar beim Umfahren der Halbschranke die S5 gerammt. Für die Unfallaufnahme blieben Bahnstrecke und Straße für rund eineinhalb Stunden gesperrt.