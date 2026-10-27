Eine Schwerverletzte bei Verkehrsunfall nahe der A95

Die Frau klagt nach dem Zusammenstoß zweier Autos in Forstenried über Schmerzen an der Wirbelsäule und wird in eine Klinik gebracht.

Ohne das Fahrzeug aufzuschneiden, wurde die schwer verletzte Frau zügig aus ihrem Fahrzeug gerettet und in eine Münchner Klinik gebracht.

Zwei Autos und fünf Personen sind in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen, der sich am Montag (26. Oktober) an der Kreuzung Neurieder Straße zur Abfahrt der Autobahn 95 ereignete. Nach Angaben der Feuerwehr wurde dabei eine Frau schwer verletzt.

Forstenried: Zwei Autos stoßen auf Kreuzung zusammen

Demnach war gegen 20.30 Uhr zunächst ein Rettungswagen zu der Einsatzstelle gerufen worden, die Lage vor Ort machte allerdings den Einsatz von mehr Personal notwendig.

Zwei Fahrzeuge waren im Kreuzungsbereich miteinander kollidiert und die Airbags hatten ausgelöst. Laut Feuerwehr saßen in dem einen Pkw vier Personen, den anderen Wagen steuerte eine Frau.

Münchner Feuerwehr bereitet technische Rettung vor

Bei Eintreffen der Rettungskräfte saß die Frau noch in ihrem Fahrzeug und informierte die Helfer über Schmerzen an der Wirbelsäule.

Daraufhin wurden weitere Rettungskräfte sowie Kräfte der Feuerwehr alarmiert, die dann eine technische Rettung zur Befreiung der Verletzten vorbereiteten. "Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr unterbaut, gegen ein weiteres Wegrollen gesichert sowie für weitere mögliche Rettungsarbeiten vorbereitet", so die Feuerwehr.

Schwer verletzte Frau wird in Münchner Klinik gebracht

Bei Eintreffen des ärztlichen Personals am Einsatzort wurde entschieden, dass eine schonende Rettung über Hilfsmittel wie ein Rettungsbrett ausreichend sei.

Ohne das Fahrzeug aufzuschneiden, sei die schwer verletzte Frau zügig aus ihrem Fahrzeug gerettet und in eine Münchner Klinik gebracht worden.

Die Personen des anderen Pkw wurden am Unfallort untersucht. Ein Transport zur weiteren Abklärung in einer Klinik war hier nicht notwendig.

Für die Dauer des Einsatzes sperrte die Polizei die Ausfahrt Forstenried. Sie ermittelt auch zum Unfallhergang.