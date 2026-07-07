Einbruch in Kiosk: Täter dampft mit Tabakwaren im fünfstelligen Wert ab

Ein Einbrecher erbeutet Waren in fünfstelliger Höhe aus einem Kiosk in Pasing, die Polizei sucht Zeugen.

Ein Einbrecher hat sich Zugang zu einem Kiosk in Pasing verschafft und ist mit jeder Menge Beute verschwunden. (Symbolbild)

Ziemlich fette Beute hat ein Täter bei einem Einbruch in einen Kiosk in Pasing gemacht. Wie die Polizei berichtet, hat sich die Tat im Zeitraum von Sonntag, 5. Juli, 13 Uhr, bis Montag, 6. Juli, 9 Uhr, ereignet.

Einbrecher erbeutet Tabakwaren im Wert von 25.000 Euro

Der unbekannte Täter verschaffte sich über die Haupteingangstür gewaltsam Zutritt zum Kiosk. Dort erbeutete er anschließend Tabakwaren (E-Zigaretten, Vaper und andere teure Artikel) im Wert von 25.000 Euro und macht sich damit im Anschluss in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Die Münchner Kriminalpolizei führte am Tatort umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 52 durchgeführt.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Planegger Straße, Engelbertstraße und Peter-Putz-Straße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.