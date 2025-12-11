Einbruch nahe der JVA: Täter entwischen in Giesing mit teurer Beute
Ein Nachbar eines Einfamilienhauses im Bereich der Weyarner Straße in Giesing bemerkte am Mittwochnachmittag zwei fremde Männer auf dem Grundstück seines Nachbarn. Er verständigte umgehend den Polizeinotruf, doch da war es schon zu spät.
Einbruch dauert nur wenige Minuten
Die Einbrecher waren über einen Seiteneingang ins Haus gelangt. Die beiden Männer durchsuchten sämtliche Räume. Dabei fiel ihnen zunächst eine Armbanduhr von Rolex in die Hände. Die steckten sie ein. Im Badezimmer stand auch noch ein Parfümflakon. Der Duft scheint den Einbrechern auch zugesagt zu haben, denn sie steckten das Fläschchen ein und verdufteten damit aus dem Haus.
Täter laufen Nachbarn über den Weg
Dabei liefen sie dann zufällig dem Nachbarn über den Weg. Im Anschluss flüchteten die Täter nach Polizeiangaben in Richtung Miesbacher Platz. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten bislang keine neuen Hinweise auf die Täter. Die beiden Männer sollen sich auf Russisch unterhalten haben, glaubt der Zeuge herausgehört zu haben. Einer der Täter trug eine karierte Tasche, der andere einen Rucksack. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.
Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
So sahen die Männer aus:
Täter 1: kräftig, dunkle Haare
Täter 2: kräftig, dunkle Mütze
Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Weyarner Straße, Buckenfischerstraße und Peter-Auzinger-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?
Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
