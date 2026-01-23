Die Täter haben bei dem Coup in München-Ramersdorf offenbar kaum Spuren hinterlassen. Bisher ist nicht einmal klar, wie sie in die Wohnung gelangten. In dem Safe hatten die Besitzer Uhren, Schmuck und Bargeld deponiert.

Ein mysteriöser Einbruch in Ramersdorf beschäftigt die Kripo. Bisher ist nicht einmal geklärt, wie die Täter in die Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hechtseestraße eindrangen.

So schafften die Täter den schweren Tresor weg

Der Coup wurde am vergangenen Donnerstag zwischen 7 Uhr morgens und 15.30 Uhr verübt. In der Wohnung stießen die Einbrecher auf einen 50 mal 50 Zentimeter großen Safe. Der Tresor wiegt nach Angaben der Polizei 80 Kilo. „So ein Gewicht klemmt man sich nicht einfach unter den Arm und trägt den Safe einfach weg“, sagt eine Polizeisprecherin. Die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass mindestens zwei Täter an dem Einbruch beteiligt waren. Vermutlich haben die Einbrecher den Safe vor das Wohngebäude getragen und dann in ein Auto geladen. In dem Safe lagen Uhren, Schmuck und Bargeld in bisher noch nicht bekannter Höhe.

Haben Nachbarn etwas gesehen?

Das Kommissariat K53 hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen. Am Tatort wurden laut Polizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Fahnder hoffen auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Es könnte sein, dass jemand aus der Nachbarschaft im Bereich der Hechtseestraße, dem Angerweg und Amselweg gesehen hat, wie Personen einen möglicherweise abgedeckten, schweren Gegenstand weggetragen haben. Die Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München telefonisch in Verbindung zu setzen, Kommissariat 53, Telefon: 089/29100.