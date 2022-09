Einbrecher sperren Frau in ihr Schlafzimmer

Die Täter blockieren die Tür, in dem sie dreist einen Kühlschrank davor schieben.

Schwanthalerhöhe - Die 30-jährige Gastronomiefachfrau aus dem Westend hatte sich am Mittwochnachmittag vor Schichtbeginn ins Bett gelegt. Gegen 16.15 Uhr hörte sie verdächtige Geräusche an der Wohnungstür. Zwei maskierte Männer drangen in ihre Wohnung ein.

Im Schlafzimmer eingesperrt

Die Münchnerin zog sich in ihr Schlafzimmer zurück, verrammelte die Tür und alarmierte den Polizeinotruf. Die Fremden hatten bemerkt, dass sie aufgeflogen waren. Damit die Münchnerin sie nicht stören konnte, blockierten sie ihrerseits die Schlafzimmertüre, in dem sie einen Kühlschrank davorschoben.

In der Wohnung fanden die Männer einen Tresor, in dem das Opfer Bargeld aufbewahrte. Die Einbrecher scheiterten an der Konstruktion und nahmen den Safe einfach mit. Die Täter entkamen unerkannt.

Diebe scheitern am Tresor

Als die Polizei in der Wohnung eintraf, war es der 30-Jährigen gelungen, ihre Schlafzimmertür trotz des Kühlschranks davor zu öffnen und sich zu befreien. Den Tresor der Gastronomiefachfrau fanden Polizisten wenig später ungeöffnet. Er lag in einem Gebüsch in der Nähe des Wohnhauses nahe der Trappentreustraße.