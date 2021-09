Einbrecher klaut frische Wäsche - und lässt stinkende Hose zurück

Widerlicher und dreister Vorfall in der Ludwigsvorstadt: Der Täter klaut frische Wäsche und lässt seine stinkende, dreckige Hose im Bad zurück.

Ludwigsvorstadt - Als eine Rentnerin aus der Ludwigsvorstadt am Freitagmorgen in ihr Badezimmer kam, stieg ihr sofort der beißende Geruch von Fäkalien in die Nase. Als sich die Frau umsah, fiel ihr auf, dass ihre frisch gewaschene Wäsche verschwunden war. Dafür lag eine völlig verdreckte und mit Kot beschmierte fremde Hose am Boden.

Zudem fehlte Geld, das sie im Bad zurückgelassen hatte. Offenbar war ein Mann kurz zuvor durch das offenstehende Badezimmer der Erdgeschosswohnung eingestiegen und hatte die Gunst der Stunde genutzt, um sich bei der Münchnerin mit frischer Kleidung einzudecken. Anschließend verschwand der Einbrecher unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich Bavariaring und Beethovenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben.