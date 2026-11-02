Einbrecher erbeutet in Münchner Tankstelle mindestens 10.000 Euro

Der oder die Täter drangen gewaltsam in die Tankstelle im Stadtteil Bogenhausen ein und durchsuchten das Büro. In einem Safe lagen mindestens 10.000 Euro. Weshalb der Tresor nutzlos war.

In einer Esso-Tankstelle in Bogenhausen hat ein Einbrecher den Tresor geplündert. Die Polizei ermittelt. (Symbobild)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind ein oder mehrere unbekannte Täter in die Esso-Tankstelle in der Cosimastraße eingestiegen. Der oder die Täter durchsuchten das Büro. Dort stand nach Informationen der Polizei ein unversperrter Tresor. In dem Safe lagen mindestens 10.000 Euro. Der Täter entkam unerkannt mit der Beute.

Polizei sichert Spuren am Tatort

Als ein Mitarbeiter den Einbruch bemerkte, verständigte er den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt. Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf der Polizei

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Klingsorstraße, Stolzingstraße, Cosimastraße, Beckmesserstraße, Ortlindestraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München (Kommissariat 52, Telefon 089/2910-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.