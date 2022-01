Einbeiniger Gauner trickst in München mit billigen Lederjacken

Ein Rentner aus Berg am Laim zahlt dem Mann, der sich als Ex-Kollege ausgibt, rund 3.000 Euro.

München - Die Betrugsmasche ist eigentlich so alt, dass sie von Gaunern kaum mehr benützt wird. Vielleicht hat sie gerade deshalb bei einem gutgläubigen Opfer wieder funktioniert.

Ein über 80 Jahre alter Rentner aus Berg am Laim wurde am Montagmittag an der Ecke Kreiller- und Virgilstraße angesprochen. Der Fremde gab sich als ehemaliger Arbeitskollege des Seniors aus. Der Münchner wollte nicht unhöflich sein, und eingestehen, dass er sich nicht erinnern konnte, und hörte ihm weiter zu. Der Fremde berichtete von finanziellen Problemen. Der Rentner willigte schließlich ein, mit dem Mann zur Bank zu gehen und rund 3.000 abzuheben.

Lederjacken-Betrug Berg am Laim: Zeugen gesucht

Der Betrüger zeigte sich "dankbar" und bot dem Rentner als Gegenleistung mehrere Lederjacken und Taschen an. Es handle sich um teure Markenware, log der Fremde. Der Senior kaufte drei Lederjacken, zwei Handtaschen und weitere Modeartikel. Tatsächlich waren es allesamt billigste Produkte, die man im Internet für rund 600 Euro kaufen kann. Der Täter ist um die 60 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schlank, hat längere Haare und eine Prothese am linken Bein.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum in dem Bereich Kreillerstraße/Virgilstraße/ Hansjakobstraße/Baumkirchner Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.