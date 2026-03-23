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Ein Schwerverletzter nach Unfall auf Münchner Kreuzung

Die Münchner Feuerwehr muss hydraulisches Spezialwerkzeug verwenden, um einen Autofahrer zu bergen, der in seinem Kleinwagen eingeschlossenen ist.
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Zu den Hintergründen des Geschehens ermittelt das Unfallkommando der Polizei.
Zu den Hintergründen des Geschehens ermittelt das Unfallkommando der Polizei. © Berufsfeuerwehr München

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Putzbrunner Straße, Thomas-Dehler-Straße und Therese-Giehse-Allee ist ein Mann schwer verletzt worden.

Zusammenstoß auf Kreuzung in Neuperlach-Süd fordert einen Schwerverletzten 

Wie die Feuerwehr weiter berichtet, befreite deren Einsatzkräfte den Autofahrer am Freitag (20. März) gegen 19 Uhr mithilfe des hydraulischen Rettungssatzes aus seinem Pkw.

"Die Fahrer einer Limousine und eines Kleinwagens" seien an der Kreuzung miteinander kollidiert, hieß es. "Durch die Wucht des Aufpralls" sei der Fahrer des Kleinwagens in seinem Auto eingeschlossen gewesen und musste mit dem entsprechenden technischen Aufwand gerettet werden.

Schwerverletzter Autofahrer wird in Münchner Klinik gebracht

Dafür habe man "eine große Seitenöffnung geschaffen, um eine möglichst schonende Rettung zu ermöglichen" so die Feuerwehr, die dabei eng mit dem Rettungsdienst sowie dem Notarztdienst zusammen arbeitete.

Der Schwerverletzte kam in einen Schockraum einer Münchner Klinik, die Insassen der Limousine waren unverletzt geblieben. Während der Maßnahmen sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab und beleuchteten sie. Zudem unterstützte die Feuerwehr das Verkehrsunfallkommando bei der Aufnahme des Unfalls und kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe.

Im Bereich der Einsatzstelle kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden könne seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden, hieß es. Zu den Hintergründen des Geschehens ermittelt das Unfallkommando der Polizei.

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4 Kommentare
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  • Newi83 vor 54 Minuten / Bewertung:

    Oh Unfall. Kommt manchmal aber selten vor.

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  • Himbeer-Toni vor 50 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Newi83

    Und Sie sind natürlich sofort zur Stelle. Gesund ist das nicht.

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  • Da_Ding vor 38 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Newi83

    Erkenntnis: Guten Tag Herr Newi83, liege ich mit der ersten Einschätzung richtig, dass Sie ein Kommentarthema gerne als erstes ohne Inhalt beginnen ? Ich fräge nur nach, um mich an die Kommentarregeln zu halten 👺😱👹🤮

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