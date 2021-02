Ehefrau getötet? Polizei verfolgt Hinweise und setzt Belohnung aus

Bei den Ermittlungen zum Tötungsdelikt im November 2020 in Altperlach geht die Kriminalpolizei verschiedenen Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Das Bayerische Landeskriminalamt setzt bei der Fahndung nach dem Tatverdächtigen nun eine Belohnung aus.

Altperlach - Das Bayerische Landeskriminalamt hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt: Am 20. November 2020 hatten Experten der Mordkommission in einer Dreizimmerwohnung in der Ottobrunner Straße eine grausige Entdeckung gemacht: In einem Kasten unter dem Kinderbett lag die Leiche einer vermissten Frau.

Bereits in den Abendstunden des 17. November hatten Familienangehörige der 34-Jährigen eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben, die daraufhin aufgenommenen Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei ergaben den Verdacht auf ein Tötungsdelikt.

Tötungsdelikt in Altperlach: Ehemann der Toten tatverdächtig

Wie die Polizei weiter berichtet, bestätigte die anschließende Obduktion im Institut für Rechtsmedizin der LMU München, dass die Münchnerin durch Stiche in den Oberkörper getötet wurde. Die Verstorbene hinterließ zwei Söhne im Alter von vier und sieben Jahren.

Auf Antrag der Kapitalabteilung der Staatsanwaltschaft München I erließ der zuständige Ermittlungsrichter einen Haftbefehl wegen Totschlags gegen den flüchtigen 41-jährigen Ehemann.

Das Fahndungsplakat der Polizei München. © Polizei München

Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt

Nachdem der Fall öffentlich bekannt geworden war, gingen bei der Mordkommission München bereits sieben Hinweise aus der Bevölkerung ein, denen derzeit nachgegangen wird. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ist eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt, die unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und verteilt wird.

Tötungsdelikt in Altperlach: Zeugenaufruf der Polizei

Personen, die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 11, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.

