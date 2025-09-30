E-Auto brennt in Parkhaus aus: Schaden "in sechsstelliger Höhe"

Die Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr bekommen den Brand schnell in den Griff. Das E-Auto endet als Totalschaden, drei weitere Fahrzeuge werden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

In einem Parkhaus der Messe München in Riem hat am Montag (29. September) ein Auto in Flammen gestanden: Die Feuerwehr meldete bereits nach kurzer Einsatzzeit "Feuer aus". Menschen kamen nicht zu Schaden, der Wagen ist ausgebrannt.

Parkhaus in Riem: Rauch steigt aus E-Auto auf, dann geht es in Flammen auf

Wie die Feuerwehr berichtet, wurden die eintreffenden Einsatzkräfte gegen 10.30 Uhr bereits am Eingangsbereich des Parkhauses in der Paul-Henri-Spaak-Straße vom Sicherheitspersonal eingewiesen und darüber informiert, dass im ersten Obergeschoss ein Fahrzeug in Brand geraten sei.

Nach Angaben der Polizei vom Dienstag handelte es sich um ein E-Auto der Marke BMW. Demnach hatte ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Freising den Wagen dort geparkt und sah dann Rauch aus der Motorhaube aufsteigen: "Er stellte das Fahrzeug ab, verließ es und verständigte die Feuerwehr."

Schaden "in sechsstelliger Höhe"

Mehrere Trupps der Feuerwehr drangen unter Atemschutz mit einem C-Strahlrohr in das betroffene Geschoss vor. Flammen und starke Rauchentwicklung waren sofort sichtbar, den Brand bekamen die Feuerwehrleute dann schnell in den Griff. Anschließend wurde die Etage mit einem Hochleistungslüfter sowie durch natürliche Belüftung vom Rauch befreit.

Bei dem Brand wurden laut Polizei drei weitere in dem Parkhaus abgestellte Fahrzeuge beschädigt: "Es entstand ein Gesamtsachschaden in sechsstelliger Höhe." Die Polizei ermittelt zur Brandursache.