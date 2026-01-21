Dumm gelaufen in München: Räuberduo verliert auf der Flucht die Beute

Zwei Jugendliche haben am Dienstagabend im Münchner Stadtteil Au an der U-Bahn-Station Kolumbusplatz einen Mann (58) überfallen und dessen Laptop-Tasche geraubt. Auf der Flucht stürzte einer der Täter und ließ die Beute zurück. Die Polizei fahndet.

Die Polizei fahndet nach zwei Jugendlichen, die am Dienstagabend in der Nähe der U-Bahn-Station Kolumbusplatz einen Mann überfallen haben. (Symbolbild)

Echt dumm gelaufen für zwei Straßenräuber: Zwei Jugendliche haben am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr an der U-Bahn-Station Kolumbusplatz einen 58 Jahre alten Mann aus München überfallen.

Vor dem Anwesen Asamstraße 23 wurde der 58-Jährige nach Angaben eines Polizeisprechers mit Faustschlägen angegriffen, woraufhin der Mann zu Boden ging. Die Räuber nutzten die Wehrlosigkeit des Münchners und entrissen dem Opfer gewaltsam die Laptop-Tasche. Doch dann lief alles schief.

Sturz bringt die Räuber aus dem Konzept

Auf der Flucht stolperte einer der Täter offenbar über seine eigenen Beine und fiel der Länge nach hin. Das brachte das Duo völlig aus dem Konzept. Der Täter mit der Laptop-Tasche rappelte sich wieder auf die Beine. Die Beute ließ er allerdings zurück. Beide Jugendliche entkamen unerkannt. Die Polizei fahndet.

Die Täterbeschreibung:

Verdächtiger 1: Männlich, ca. 16-18 Jahre alt, ca. 1.75-1.80 Meter, durchschnittliche Körperstatur; schwarze

Jacke mit hellem Pelzkragen, schwarzer Pullover mit weißer Aufschrift, dunkle Hose, weiße Sneaker.

Verdächtiger 2: Männlich, ca. 16-18 Jahre alt, ca. 1.75-1.80 Meter, durchschnittliche Körperstatur; schwarzer Pullover, dunkle Weste, schwarze Mütze, heller Gürtel, weite dunkle Schlaghose.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofes Kolumbusplatz und Asamstraße (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.