Drogen und Bargeld beschlagnahmt: Münchner Polizei gelingt Schlag gegen Dealer

Der Münchner Polizei gelingt in Milbertshofen ein großer Schlag gegen örtliche Drogendealer. Insgesamt werden Drogen im sechsstelligen Schwarzmarktwert sowie mehrere zehntausend Euro an Bargeld beschlagnahmt.

Einem aufmerksamen Anwohner eines Wohnhauses in Milbertshofen ist es zu verdanken, dass der Polizei Drogenhändler ins Netz gingen.

Laut Bericht, informierte der Mann am 9. Juni gegen 17 Uhr der Polizei, dass er in einer Tiefgarage wiederholt fremde Personen beobachten konnte, die sich an einem stillgelegten Pkw aufhielten und zu schaffen machten.

Vor Ort verschafften sich zivile Einsatzkräfte der Polizei einen Überblick der Situation. Dabei konnten sie bei der Überprüfung des genannten Pkw starken Marihuana-Geruch, sowie im Inneren des Fahrzeugs eine größere Menge der Droge ausmachen.

Polizei findet große Mengen an Drogen und Bargeld in Pkw und Wohnung

Durch weitere Ermittlungen konnte der Besitzer des stillgelegten Pkw gefunden werden, dabei handelt es sich um einen 22-Jährigen aus München. Die Staatsanwaltschaft München I erließ einen Durchsuchungsbeschluss des Fahrzeugs und der Wohnung des 22-Jährigen. Daraufhin konnten im Pkw über ein Kilo Marihuana festgestellt und beschlagnahmt werden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden die Beamten dann richtig fündig. Über zehn Kilo Marihuana im Schwarzmarktwert von etwa 200.000 Euro, fast ein Kilo Kokain im Wer von 70.000 Euro, mehrere Flaschen eines Codein-Gemisches mit Limonade sowie rund 23.000 Euro Bargeld und ein großes Messer wurde gefunden und beschlagnahmt.

Wie die Polizei mitteilte, stellte der 22-Jährige den Drogendealern seinen Pkw und seine Wohnung als Drogendepot zur Verfügung.

Drogendealer bemerkt Polizisten nicht – Festnahme

Während die Beamten damit beschäftigt war, die Drogenverstecke auszuheben, gingen ihnen noch zwei Verdächtige ins Netz. Während ein 21-Jähriger Schmiere stand, tauchte ein anderer 21-Jähriger (beide wohnhaft in München) in der Tiefgarage am stillgelegten Pkw auf und wollte aus diesem etwas abholen. Dabei übersah er die anwesenden Polizeibeamten völlig, die ihn und seinen Komplizen ebenfalls festnahmen. Weitere Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur eines 24-Jährigen in München.

Auch bei diesen drei Tatverdächtigen wurden die jeweiligen Wohnungen untersucht und abermals wurden die Beamten fündig: Mehrere zehntausend Euro Bargeld und eine geringe Menge Marihuana konnten beschlagnahmt werden.

Gegen das arbeitslose Quartett, welches bereits polizeibekannt ist, wird jetzt unter anderem wegen des illegalen Handels in nicht geringer Menge mit Kokain sowie dem bewaffneten Handel mit Cannabis ermittelt.

Drei Tatverdächtige in U-Haft

Die beiden 21-Jährigen und der 24-Jährige wurden dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der 22-Jährige, der Pkw und Wohnung zur Verfügung stellte, wurde nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gelassen.

Die Polizei spricht von einem für München außergewöhnlichen Fund, zum einen aufgrund der beschlagnahmten Menge an Drogen und Bargeld, zum anderen wegen der konspirativen Vorgehensweise, welche die Tatverdächtigen an den Tag legten.