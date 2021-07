Drogen-Dealerin bittet die Polizei um Hilfe

33-Jährige ist überzeugt, dass in ihre Wohnung in Pasing eingebrochen worden ist.

Pasing - Wer Marihuana oder Kokain Zuhause herumliegen hat, sollte unbedingt aufräumen, bevor er die Polizei ruft. Eine 33-Jährige und zwei ihrer Bekannten sitzen jetzt wegen Verdachts des Drogenhandels in U-Haft.

Drogen statt Einbruchsspuren

In der Nacht auf Sonntag gegen 1.30 Uhr rief die Frau den Polizeinotruf. Sie war überzeugt, dass in ihre Wohnung in Pasing eingebrochen worden sei. Mehrere Streifen kamen, auch die Spurensicherung rückte an. Die Spezialisten fanden zwar keinerlei Einbruchsspuren dafür aber Hinweise auf illegale Drogen. Insgesamt waren es mehrere Hundert Gramm Kokain und Marihuana. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung durchsucht. Neben Drogen wurden mehrere Tausend Euro gefunden und Beweismittel, die auf Handeltreiben mit Betäubungsmittel deuten, sowie ein Baseballschläger und ein Elektroschocker.