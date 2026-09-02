Ein Mann sitzt in einem Biergarten. Bis er sich umdreht, ist sein Pedelec verschwunden. Doch der mutmaßliche Dieb kommt nur knapp einen halben Kilometer weit. Was dem 20-Jährigen zum Verhängnis wurde.

Polizisten haben einen Radldieb nur Minuten nach der Tat festgenommen. (Symbolbild)

Ein 61-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Dachau hat zusammen mit einem Freund am Donnerstagmittag einen Ausflug in einen Biergarten in der Gautinger Straße in Fürstenried-West unternommen. Sein Radl stellte der Mann vor dem Lokal ab, allerdings ohne es abzuschließen.

Ruckzuck war das Radl weg

Die Männer suchten sich einen Platz im Biergarten, unweit der abgestellten Fahrräder. Der 61-Jährige saß laut Polizei mit dem Rücken zu seinem Pedelec. Als er danach sah, war das Rad verschwunden.

GPS-Ortung führt zu mutmaßlichem Dieb

Der 61-Jährige verständigte die Polizei. In der Satteltasche seines Radls lag sein iPad. Das Gerät peilte der Besitzer via GPS an und konnte damit der Polizei einen ungefähren Standort des Geräts übermitteln.

Im Rahmen der Fahndung konnten Beamte das Pedelec etwa 400 Meter entfernt vom Tatort am Schweizer Platz sichten und einen Verdächtigen festnehmen. Es handelt sich laut Polizei um einen 20-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit und einem Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen.

Verdächtiger in U-Haft

Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Gegen den Verdächtigen wurde Haftbefehl erlassen. Der Mann hat bereits etliche Einträge wegen Eigentumsdelikten. Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.