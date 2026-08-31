Ein 33 Jahre alter Mann aus München rennt am Europaplatz im vornehmen Bogenhausen herum. Er hält ein Cuttermesser in der Hand und schreit unverständliches Zeug. Passanten fühlen sich bedroht und alarmieren die Polizei. Was mit dem Verdächtigen jetzt passiert.

Passanten schlugen sofort in der Einsatzzentrale des Münchner Polizeipräsidiums Alarm, als sie am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr einen bewaffneten Mann am Europaplatz in Bogenhausen sahen. Der Mann hatte ein Messer in der Hand und ein Tierabwehrspray bei sich.

Der Verdächtige schien sich in einer psychischen Ausnahmesituation zu befinden. Nach Angaben der Zeugen fuchtelte er mit dem Cuttermesser wild herum. Der 33 Jahre alte Münchner ging in Richtung Friedensengel. Dabei, so eine Polizeisprecherin am Montag, schrie er laut herum. Das Messer in seiner Hand ließ er mehrfach auf- und zuklappen. Laut Polizei hat der Mann allerdings mit dem Messer niemanden konkret bedroht.

Verdächtiger lässt sich widerstandslos festnehmen

Aufgrund der Mitteilungen wurden sofort mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort nach Bogenhausen geschickt. Im Bereich des Friedensengels sahen die Beamten den Verdächtigen. Sie forderten den Münchner auf, das Messer fallen zu lassen. Anschließend überwältigten die Polizisten den 33‑Jährigen. Sie brachten ihn zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Der Münchner leistete dabei keinen Widerstand. Das Messer sowie das Tierabwehrspray wurden sichergestellt.

33-Jähriger in Psychiatrie eingewiesen

Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der 33-Jährige im Anschluss in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.