Ein aufmerksamer Passant bringt eine mutmaßliche Radlbande zu Fall: Polizisten stoppen einen Kleintransporter voller teurer Räder, finden Bargeld, Werkzeug und weitere Beute in Wohnungen in München und Baden-Württemberg. Jetzt sucht die Polizei die rechtmäßigen Besitzer.

Hier hätten die Diebe leichtes Spiel gehabt. Das Schloss ist am losen Ende der Stange festgemacht.

Am Freitag kurz vor 18 Uhr hat ein Passant die Polizei angerufen. Dem Mann fielen zwei Personen in Haidhausen auf, die insgesamt drei Fahrräder in einen Fiat-Kleintransporter einluden. Das kam ihm sehr seltsam vor.

Polizisten fuhren zur beschriebenen Stelle. Insgesamt drei Personen saßen dann in dem Fiat-Kleintransporter. Bei der Kontrolle der Männer sowie des Fahrzeugs fanden die Beamten mehrere teils teure Fahrräder auf der Ladefläche.

Die Männer sind aus Baden-Württemberg

Die drei Männer, ein 24-Jähriger, ein 26-Jähriger und ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in Baden-Württemberg wurden vorläufig festgenommen. Sie konnten nicht schlüssig erklären, wieso ein Dutzend teurer Räder auf der Ladefläche standen.

Bei der Durchsuchung des LKW fanden die Beamten zudem einige tausend Euro Bargeld und weiteres Werkzeug. Es stellte sich zudem heraus, dass die drei Männer auch eine Wohnung in Haidhausen nutzten. Die Polizei erhielt einen Durchsuchungsbeschluss.

Dort stand ein weiteres, mutmaßlich gestohlenes Fahrrad. Auch mehrere Fahrradteile wurden sichergestellt. Noch am selben Tag konnten die Behörden auch drei Wohnungen in Baden-Württemberg durchsuchen.

Ein Rad in Baden-Württemberg wurde kürzlich in München gestohlen

Hier stießen die Beamten auf vier weitere hochwertige Fahrräder. In einem Fall konnte geklärt werden, dass eines der Räder in Baden-Württemberg vor wenigen Tagen aus einem Münchner Innenhof im Stadtteil Au verschwunden war.

Bei einem Großteil der Räder ist unklar, wer die Eigentümer sind. Die Polizei bittet daher alle möglicherweise bestohlenen Münchner, unter www.polizei.bayern.de/fahndung/sachen/sichergestellte-gegenstaende/index.html

nachzusehen, ob eines der Räder ihnen gehören könnte.