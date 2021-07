Derzbachhof-Baustelle: Alter Hof mit neuer Seele

Der Derzbachhof ist das älteste Bauernhaus in München. Die Sanierung hat große Diskussionen ausgelöst – die AZ hat die Baustelle besucht.

Der Zaun an der Forstenrieder Allee 179 wird vom Gehweg in den Hof gesetzt - mit Absicht, um Dorfcharakter und Offenheit des neuen Derzbachhofs zu zeigen.

Forstenried - Dieser Hof hat viel erlebt: Aussaaten und Heuernten, heiße Sommer und kalte Winter. Für Generationen von Forstenrieder Bauernfamilien mit ihren Tieren war er ein Zuhause.

Der Derzbachhof ist 270 Jahre alt. Damit seine historische Substanz weitere 270 Jahre hält, wird sie von Holzsachverständigen gerade stabilisiert, restauriert und teilweise erneuert.

Derzbachhof-Projekt hat für viel Unmut gesorgt

Das Projekt an der Forstenrieder Allee 179 hat Wellen geschlagen und heftige Diskussionen ausgelöst: Die denkmalgerechte Sanierung des ältesten Bauernhauses Münchens ist der Stadtöffentlichkeit ein Herzensanliegen.

Bei der "Denkmalwerkstatt Derzbachhof" vergangene Woche haben Bauherr, Architekt und Gutachter die Baustelle erklärt. Das Ziel der Verantwortlichen: Zu zeigen, wie fachmännisch und im Detail abgestimmt mit der Denkmalpflege sie den baufälligen Hof retten.

Die komplizierte und teure Denkmalinstandsetzung wird dabei mit einem Neubau samt Tiefgarage - mit dem sich viele nicht anfreunden können - finanziert.

Doch der Aufwand ist groß, der hier betrieben wird: Um etwa drei große alte Bäume zu erhalten, hat man aufwendige Wurzelmessungen gemacht. So konnte festgestellt werden, wo die Hauptwurzel verläuft.

Der Architekt erhält jeden Fleck alten Kalkputz, den er findet

Ganze 40 Jahre war der historisch wertvolle Hof unbewohnt: Das Dach war beschädigt, der Schornstein verdreckt, der Stall musste notabgestützt werden, die Balken in der Stube sind durch Fäulnis, Pilzbefall und den Hausbockkäfer geschädigt. "Die Menschen, die hier bis 1980 gewohnt haben, hatten eine hohe Leidensfähigkeit", meint Walter Waldrauch von "raumstation Architekten".

Der Architekt erhält jeden Fleck historischen Kalkputz, den er findet. Erneuertes Holz wird mit Leinöl gestrichen, wie früher - nicht mit den Farben von heute, sagt Waldrauch.

Am Derzbachhof entstehen 17 Eigentumswohnungen

Alle Materialien hat die Denkmalpflege bemustert, jede Farbe wurde lange und heftig diskutiert: "Wo Zeug und Leben war, packen wir wieder Zeug und Leben rein", sagt der 45-Jährige, dem man die Passion für seine Aufgabe anmerkt.

Mit dem Umbau der Tenne zu vier Mietwohnungen und dem Bau von 17 neuen Eigentumswohnungen soll der "neue Derzbachhof" ein Zuhause für Menschen werden, "die Stadt und Natur lieben - und ein Ort für Kreative", verspricht Initiator und Bauherr Stefan Höglmaier (47) von Euroboden. Die Münchner Firma hat sich mit anspruchsvollen und verwegenen Architekturprojekten einen Namen gemacht.

Das alte Bauernhaus soll ein Eventraum werden

Höglmaier behält das alte Bauernhaus im Privatbesitz, um es für kleine Events zu vermieten - als "Erlebnisraum", mit einer Stimmung wie 1910.

Und: 80 Prozent der Eigentumswohnungen in Holz-Hybrid-Bauweise sind bereits verkauft. Der Preis: 11.000 Euro pro Quadratmeter.

"Wir haben recherchiert. Die Preise von Neubauten am Stadtrand sind kaum niedriger", so Höglmaier. Die Käufer seien normale Familien, die ein Reihenhaus suchten. Das koste nicht weniger, habe aber weniger Charme. Für vier Wohnungen in der Tenne haben sich 30 Mieter beworben.



Die Mieter sollen sich gemeinsam am Hof einbringen

Ein Kriterium für die Vergabe wird sein, was der Einzelne in die Gemeinschaft am Derzbachhof einbringen möchte: Denn das Gemeinsame, der Austausch, das Familiäre, spielt in diesem Konzept eine große Rolle - wie früher in der Großfamilie oder im Dorfalltag.

Hausaufgabenbetreuung, Gärtnern oder Yogastunden auf dem Holzdeck oder zusammen Musizieren sind Ideen, die das Nachbarschaftliche, die menschliche Komponente, am Hof wieder aufleben lassen sollen.

Die Bauherren haben Erfahrung mit alten Gebäuden

Dazu gibt es Gemüsebeete, eine Feuerstelle, einen Hühner- und Kaninchenstall und ein Kinderhaus sowie einen Raum für alle im Altbau.

Mit Verve und Leidenschaft für das Projekt begleitet Bauherr Stefan Höglmaier Sanierung und Baufortschritt. Er hat bereits Erfahrung mit sehr alten Höfen: Zusammen mit Architekt Peter Haimerl, ursprünglich aus Niederbayern, hat er 2015 ein verfallendes 250 Jahre altes Bauernhaus zeitgenössisch und preisgekrönt umgebaut - das Schusterbauernhaus im Dorfkern von Alt-Riem.

Das Konzept für den neuen Derzbachhof stammt ebenfalls von Peter Haimerl. Dieser meint: "Mit dem alten Derzbachhof bewahrt Forstenried ein Stück seiner alten Seele. Mit den neuen Wohnungen wird diese Seele neu berührt."