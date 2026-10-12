AZ-Plus

Der Sommer nimmt Abschied von Nymphenburg: Was im Schlosspark bald alles geschlossen ist

Im Schlosspark Nymphenburg beginnen die Vorbereitungen auf den Winter. Dazu gehört auch, dass einige Sehenswürdigkeiten in den nächsten Monaten nicht besucht werden können.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Das Schloss Nymphenburg hat ab dem 16. Oktober 2026 neue Winteröffnungszeiten. (Archivbild)
Das Schloss Nymphenburg hat ab dem 16. Oktober 2026 neue Winteröffnungszeiten. (Archivbild) © imago stock&people

Der Sommer nimmt Abschied vom Schlosspark Nymphenburg. Mitarbeiter der Schloss- und Gartenverwaltung entfernen derzeit die sommerliche Bepflanzung aus den Beeten und bringen die zahlreichen Kübelpflanzen in die Gewächshäuser.

Die imposanten Fontänen werden in den Winterschlaf geschickt; deren Betrieb ruht nun bis zum Frühling. Auch die steinernen Parkfiguren, darunter die beiden Sandsteinlöwen vor der Badenburg, bekommen ein winterliches Kleid – in Form von speziell angefertigten Holzkonstruktionen – verpasst.

Schloss Nymphenburg: Neue Öffnungszeiten ab 16. Oktober

Zeitumstellung ist zwar erst am Sonntag, 25. Oktober, aber im Schloss Nymphenburg beginnen die Winteröffnungszeiten bereits am 16. Oktober. Das Hauptschloss und das Marstallmuseum sind dann täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Wer die Magdalenenklause besichtigen möchte, muss sich beeilen, denn während des Winterhalbjahres ist sie bis Ende März 2027 geschlossen.
Wer die Magdalenenklause besichtigen möchte, muss sich beeilen, denn während des Winterhalbjahres ist sie bis Ende März 2027 geschlossen. © giuseppemasci.me.com via imago-i

Der Schlosspark bleibt bis Ende Oktober von 6 bis 20 Uhr geöffnet, von November bis März schließt das Haupttor dann bereits um 18 Uhr, die übrigen Parktore eine halbe Stunde früher.

Wer der Amalienburg, der Badenburg, der Pagodenburg, der Magdalenenklause und/oder der Schlosskapelle einen Besuch abstatten möchte, muss sich damit einige Monate gedulden. Diese Sehenswürdigkeiten sind bis Ende März 2027 geschlossen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.