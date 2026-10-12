Im Schlosspark Nymphenburg beginnen die Vorbereitungen auf den Winter. Dazu gehört auch, dass einige Sehenswürdigkeiten in den nächsten Monaten nicht besucht werden können.

Das Schloss Nymphenburg hat ab dem 16. Oktober 2026 neue Winteröffnungszeiten. (Archivbild)

Der Sommer nimmt Abschied vom Schlosspark Nymphenburg. Mitarbeiter der Schloss- und Gartenverwaltung entfernen derzeit die sommerliche Bepflanzung aus den Beeten und bringen die zahlreichen Kübelpflanzen in die Gewächshäuser.

Die imposanten Fontänen werden in den Winterschlaf geschickt; deren Betrieb ruht nun bis zum Frühling. Auch die steinernen Parkfiguren, darunter die beiden Sandsteinlöwen vor der Badenburg, bekommen ein winterliches Kleid – in Form von speziell angefertigten Holzkonstruktionen – verpasst.

Schloss Nymphenburg: Neue Öffnungszeiten ab 16. Oktober

Zeitumstellung ist zwar erst am Sonntag, 25. Oktober, aber im Schloss Nymphenburg beginnen die Winteröffnungszeiten bereits am 16. Oktober. Das Hauptschloss und das Marstallmuseum sind dann täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Wer die Magdalenenklause besichtigen möchte, muss sich beeilen, denn während des Winterhalbjahres ist sie bis Ende März 2027 geschlossen. © giuseppemasci.me.com via imago-i

Der Schlosspark bleibt bis Ende Oktober von 6 bis 20 Uhr geöffnet, von November bis März schließt das Haupttor dann bereits um 18 Uhr, die übrigen Parktore eine halbe Stunde früher.

Wer der Amalienburg, der Badenburg, der Pagodenburg, der Magdalenenklause und/oder der Schlosskapelle einen Besuch abstatten möchte, muss sich damit einige Monate gedulden. Diese Sehenswürdigkeiten sind bis Ende März 2027 geschlossen.