Der Kontrolle entzogen: Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Der 22-Jährige gibt bei einer Verkehrskontrolle der Polizei mit seinem vermutlich gestohlenen Peugeot Gummi und kann von den Beamten erst gefasst werden, als er zu Fuß durch Aubing flüchtet.

Als die Polizisten das Fahrzeug näher inspizierten, fiel ihnen auf, dass die Kennzeichen weder grundsätzlich noch auf den Peugeot zugelassen waren. (Symbolbild)

Der Autofahrer sollte "einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden", teilte die Polizei zu den Vorfällen am Dienstagnachmittag mit. Nachdem sie den 22-Jährigen nach seiner Flucht und der folgenden Verfolgungsjagd quer durch Aubing endlich kontrollieren konnten, fanden sich für die Beamten schließlich genügend Gründe, genauer hinzusehen.

Quer durch Aubing: Peugeot-Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Eine Streife der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck hatte den Peugeot-Fahrer am Ende der Autobahn 8 in Fahrtrichtung München in Augenschein nehmen wollen, da trat der Mann kurzerhand das Gaspedal durch.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf, und die anschließende Fahrt durch Aubing zog sich über die Bergsonstraße, die Petzeltstraße, die Alte Allee und die Gustav-Meydrink-Straße. Schließlich habe der Pkw am Robert-Stolz-Platz angehalten und der Mann dann versucht, "fußläufig zu entkommen". Die Beamten hätten "ihn jedoch nach einem kurzen Sprint einholen und stoppen" können, berichtete die Polizei weiter.

Auto vermutlich gestohlen – umfangreiche Ermittlungen gegen geflüchteten Fahrer

Als die Beamten das Fahrzeug näher inspizierten, fiel ihnen auf, dass die Kennzeichen weder grundsätzlich noch auf den Peugeot zugelassen waren. Der 22-Jährige konnte außerdem nicht nachweisen, wie es um die Besitzverhältnisse in Sachen Fahrzeug und Kennzeichenschilder steht.

Angesichts des Verdachts, dass das Auto gestohlen sein könnte, stellte die Polizei den Wagen sicher und leitete umfangreiche Ermittlungen ein – wegen des im Raum stehenden Diebstahldelikts, wegen Urkundenfälschung, wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung.

Während der Verfolgungsfahrt waren mehrere Kräfte der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck und des Polizeipräsidiums München in das Geschehen eingebunden.

Sollten Verkehrsteilnehmer während der Verfolgungsjagd durch den flüchtigen Fahrzeugführer gefährdet oder geschädigt worden sein, bittet die Verkehrspolizei um eine Mitteilung (Telefonnummer 089/891180).