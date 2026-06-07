In Haidhausen verliert ein junger Fahrer die Kontrolle über ein Carsharing-Auto und prallt gegen einen Baum. Es stellt sich heraus: Er hat keine Fahrerlaubnis. Der Schaden, den er vermutlich übernehmen muss, ist hoch.

Mit einem solchen Fahrzeug, einem Tesla Modell Y, baute der 22-Jährige den Unfall.

Dieser Unfall ging glimpflich aus – und wird doch ziemlich teuer. Am Freitag (5. Juni), gegen 0.35 Uhr fuhr ein 22-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Tesla, einem Carsharing-Fahrzeug, auf der Rablstraße. Mit ihm im Auto saßen noch drei weitere Mitfahrer.

Der 22-Jährige wollte mit dem Pkw an der Kreuzung zur Hochstraße in diese abbiegen. Dabei kam er aber von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und rutschte mit dem Pkw in die gegenüberliegende Böschung. Das Auto kollidierte mit einem Baum und kam so zum Stehen.

Verletzt wurde niemand – doch der Schaden ist hoch

Eine Zeugin des Unfalls alarmierte den Notruf, woraufhin Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zur Unfallstelle geschickt wurden.

Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt und wollte später selbst zum Arzt gehen. Die anderen Insassen blieben unverletzt.

Bei alledem hatten die Insassen Glück, dass der Baum den Pkw stoppte, denn dahinter geht es einen steilen Abhang zum Auer Mühlbach hinunter.

Der Fahrer hatte keinen Führerschein

Der Pkw wurde bei dem Unfall stark beschädigt, ebenso eine Straßenlaterne, ein Geländer des dortigen Gehwegs, ein Straßenschild und der Baum. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Kosten muss laut Polizei vermutlich der Unfallfahrer tragen.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 22-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hatte und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

Das Carsharing-Fahrzeug war über eine Bekannte angemietet worden. Der 22-Jährige wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.