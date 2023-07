Das neue Aubing: Wie die Stadt München den Westen aufwertet

Neubauten, Spielplätze, Parkanlagen: Die AZ erklärt, was die Stadt München in Neuaubing plant – und was schon fertig ist.

01. Juli 2023 - 06:45 Uhr | Julia Wohlgeschaffen

Der neue Jugendspielplatz in Neuaubing mit Trampolin und Barren. Es ist nur eines der vielen Projekte, die den Münchner Stadtteil aufwerten sollen. © jw