"Das geht wirklich nicht": Riesen-Krach um Freischankfläche am Pasinger Marienplatz

Lokalpolitiker empfinden weiße Markierungen an einer Freischankfläche als unschön. Nun wurde ein Kompromiss gesucht.
Eva von Steinburg |
Grüner, ruhiger, einladender: So sieht der Pasinger Marienplatz seit der Umgestaltung aus.
Grüner, ruhiger, einladender: So sieht der Pasinger Marienplatz seit der Umgestaltung aus. © Daniel von Loeper

Trotz der Neugestaltung im Jahr 2015 gibt es diese Kritik: Auf dem Pasinger Marienplatz ist es nicht gemütlich genug. Die "Aufenthaltsqualität" lasse zu wünschen übrig, hieß es in den letzten Jahren immer wieder. Als Reaktion darauf stellte die Stadt damals mehrere Metallstühle rund um die Mariensäule auf – als Provisorium – sowie große Blumenkübel.

Im Sommer belebt inzwischen außerdem die Freischankfläche des italienischen Restaurants Mozzamo den Marienplatz. Doch deren Bestuhlung soll nicht ausufern: Damit die Tische und Bänke zusammenbleiben, verlangt das KVR als zuständige Genehmigungsbehörde eine weiße Bodenmarkierung das Restaurantmobiliar bzw. den Bereich der Freischankfläche.

Frieder Vogelsgesang (CSU), Chef des Bezirksausschusses Pasing-Obermenzing.
Frieder Vogelsgesang (CSU), Chef des Bezirksausschusses Pasing-Obermenzing. © privat

Lokalpolitik sagt "Nein" zu weißen Markierungen am Platz

Dagegen legt die Pasinger Lokalpolitik Einspruch ein. "Wir sagen Nein zu weißen Punkten auf unserem Platz. Der neue Platz hat einen Preis für seine Gestaltung erhalten. Daher verbietet sich das Anbringen von weißen Punkten", sagt Frieder Vogelsgesang (CSU), Bezirksausschuss-Chef von Pasing-Obermenzing. Das Gremium stellt sich damit hinter den Betreiber des Mozzamo, der im Stadtgebiet noch drei weitere Lokale in Thalkirchen, Nymphenburg und der Maxvorstadt betreibt.

Um diese Gastronomie geht es.
Um diese Gastronomie geht es. © Guido Verstegen

Ein Kompromiss ist in Sicht

Das Restaurant wurde vom KVR schon mehrmals aufgefordert, seine Freischankfläche mit den üblicherweise verwendeten weißen Punkten zu kennzeichnen. Frieder Vogelsgesang hält diese Vorgabe der Stadtverwaltung an diesem speziellen Ort für eine "Verunstaltung". "Das geht wirklich nicht"“, meint er.

So sah der Pasinger Marienplatz vor der Umgestaltung aus.
So sah der Pasinger Marienplatz vor der Umgestaltung aus. © Imago

Eine mögliche Lösung: In Abstimmung mit dem Denkmalschutz, Landschaftsgestaltern und der Stadt möchte man nun vom Standard abweichen. Die Markierung soll laut Kreisverwaltungsreferat in einem "sichtbaren Grauton", erfolgen, statt in Weiß. BA-Chef Frieder Vogelsgesang sagt dazu: "Mit dieser reduzierten Farbe bin ich zufrieden. Und das Bußgeldverfahren gegen das Lokal hat das KVR ebenfalls eingestellt."

  • Sister am 15.02.2026 08:13 Uhr / Bewertung:

    Diese ganze Freischankfläche ist eine Zumutung. Jetzt im Winter ist der halbe Platz mit den nicht genutzten Tischen zugemüllt und im Sommer sitzt dort keiner, weil es zu sonnig und ungemütlich ist. Graue Punkte, also wirklich!

  • Flo91 am 14.02.2026 18:13 Uhr / Bewertung:

    Die CSU widmet sich mal wieder den wirklich wichtigen Themen… und am Ende wird wieder gejammert, dass die Bürokratie und die Kosten der Stadt ausufern.

    Da mussten sich jetzt wochenlang X Stellen damit befassen, damit sich ein Bezirksfürst vor der Wahl nochmal als Macher hervortun kann.

    Bravo.

  • pittomuc am 14.02.2026 15:05 Uhr / Bewertung:

    Der ganze Platz hält nun wirklich nicht zum verweilen auf… klein, ungemütlich und laut, weil mitten durch eine viel befahrene Straße führt und jede Viertelstunde ein Einsatzfahrzeug mit Martinshorn und Blaulicht zu sehen ist… Ich bin jeden Tag froh, wenn ich wieder dran vorbei bin.

